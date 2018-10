Horner: Verstappen is beter dan Vettel

En hij kan het weten.

Hoe je het ook went of keert, het lijkt alsof Max Verstappen en Sebastian Vettel een soort haat-liefderelatie hebben. De Nederlander zit wel eens in het vaarwater van de Duitser, of andersom. Al wordt de beweerde vete tussen de twee wel vaak heftiger gemaakt dan dat ie is. Hoe dan ook: een beetje gezonde rivaliteit is goed in de sport.

Om te bepalen wie van de twee écht beter is, zijn er expertpanels. Maar er zijn ook mensen die als expert gezien kunnen worden op een hele andere manier. Christian Horner bijvoorbeeld: de Red Bull-teambaas heeft immers met beide coureurs gewerkt. Onder leiding van de Britse ex-coureur is Vettel voor Red Bull meerdere keren wereldkampioen geworden. Horner was blij met Sebastian en hij is even blij met Max.

Sterker nog: hij vindt Verstappen meer talent hebben dan Vettel. “Als hij in een auto zit, is hij net een leeuw. Hij geeft nooit op”, aldus stierenvechter Horner tegen AutoBild. “Hij ontwikkelt zichzelf tot een volwassen coureur.” Over titelkansen van Max heeft Horner niks gezegd, wel dat Verstappen de vechtlust van een kampioen heeft.

Vettel en Verstappen mogen misschien niet altijd elkaars beste vrienden zijn, hun carrière lijkt dezelfde wending te nemen. Jong beginnen bij Toro Rosso, doorstromen naar Red Bull om succesvol te worden en de geschiedenisboeken in gaan. Of dat betekent dat Max binnenkort bij Ferrari zit, om een Leclerc-Verstappen dream team te maken, moet blijken.

UPDATE: Horner krijgt zijn gelijk, want Max noteert een tijd van 1.48.847 tijdens de vrije training in Texas vandaag, zo meldt de FIA op Twitter. Hiermee eindigt hij achter Hamilton en Bottas, maar voor Vettel, die met zijn 1.49.489 daar een vijfde plek krijgt. Ricciardo staat vierde.