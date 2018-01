Wat is beter dan een Tesla Model 3 met één motor?

Repelsteeltje.

Een Tesla Model 3 met twee motoren natuurlijk! Hoewel, nadeel is wel dat je er met de extra motor ook aandrijving op de twee voorwielen bijkrijgt. Dat is dan weer minder goed nieuws voor wat betreft die E46 M3esque rij-eigenschappen van Tesla’s kleinste aangaat. Doch veel klanten vinden vierwielaandrijving tegenwoordig tof, zeker bij auto’s die flink wat vermogen hebben en in het geval van een EV natuurlijk ook instant torque. Bijkomend voordeel in het geval van Tesla is dat de versies met twee motoren mogelijk een betere actieradius hebben. Dat was in ieder geval wel zo bij de Model S. Tenslotte zijn er natuurlijk ook nog wat plaatsen op de wereld waar er regelmatig een bak sneeuw valt en AWD echte meerwaarde heeft.

Zodoende lag het is de lijn der verwachtingen dat de Tesla Model 3 ook geleverd zou gaan worden met vierwielaandrijving. Op de Model S en Model X is AWD inmiddels immers standaard. Tot op heden was echter nog niks bevestigd. Een update in Tesla’s configurator Design Studio voor de Model 3 heeft daar echter onbedoeld (waarschijnlijk) verandering in gebracht. Oppernerd Eaer op Reddit heeft even zitten pielen met de code en kwam al doende bovenstaand plaatje tegen van de Model 3 met twee motoren.

Inmiddels heeft de nerdgasm alweer het volgende niveau bereikt. Een Twitterpagina die zich bezig houdt met het gluren naar Model 3 VIN-nummers, heeft ontdekt dat Tesla al negentien VIN-nummers geregistreerd heeft voor Model 3’s met twee motoren. Tesla heeft zelf in het verleden een VIN-decoder naar buiten gebracht zodat iedereen de features van elke Model 3 kan ontcijferen. Het achtste nummer had echter nog geen omschrijving gekregen. Naar nu blijkt geeft dit nummer prijs of de Model 3 in kwestie voorzien is van twee motoren, want in dat geval is het achtste cijfer een ‘2’.

De verwachting is dat de eerste Model 3’s met AWD in de lente op de markt komen.