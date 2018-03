Wat je moet weten over de nieuwe Ford Transit Custom

Sinds kort op de markt.

De nieuwe versie van de Ford Transit Custom werd ongeveer een half jaar geleden onthuld, maar staat pas sinds kort bij de dealers. En ja, deze frisse vervoerder kunnen we wel waarderen. Aan de buitenkant vallen meteen de LED-dagrijverlichting en xenon koplampen op, tevens ligt er onder de kap een nieuwe 2-liter EcoBlue-dieselmotor. Dit blok is beschikbaar in drie verschillende configuraties. Men kan kiezen uit 105 pk, 130 pk en 170 pk sterke varianten. Naast het feit dat de motor verschillende prestatievoordelen heeft t.o.v. Ford’s vorige dieselmotor, is hij vooral flink wat zuiniger; 13 procent om precies te zijn. Bij lage snelheden beschikt hij ook over 20 procent meer koppel. Kortom, hij gaat er in elk opzicht op vooruit.

Naast de keuze qua krachtbron biedt de Transit ook veel andere keuzes. Zo zijn er twee verschillende dakhoogten en wielbasissen, evenals een gevarieerde keuze uit maximum bruto voertuiggewichten, waarbij maximaal 1.450 kg aan laadvermogen tot de opties behoort. Rijden met de aanhanger kan zelfs tot 2.850 kg. Daarnaast is de Transit Custom verkrijgbaar als bestelauto-, kombi- en dubbel-cabinevariant.

De Ford Transit Custom maakt echter pas écht grote stappen aan de binnenzijde. Ford wilde het interieur van zoveel mogelijk handigheden voorzien, en dat is gelukt.

Binnenin de auto laat zich dit vooral vertalen in allerlei dingen die het leven een stuk minder langdradig en irritant maken. Om te beginnen past er 25 liter, ofwel een héél klein paardje, in het dashboardkastje. Dankzij allerlei praktische vakken kun je de boel eenvoudig sorteren. Daarnaast zijn er voldoende bekerhouders voor een klein gezin—of een opstelling waarmee je een veelvoud aan drankjes kunt mixen. Dit raden we echter ten zeerste af.

Zoeken we het iets technologisch geavanceerder op dan hierboven, dan zul je zien dat diezelfde handigheden evengoed aanwezig zijn. De bestuurder krijgt nieuwe displays en bedieningspanelen, waarmee de eenvoud van het beestje nog groter wordt. Kies je voor een hoger uitrustingsniveau, dan krijg je er zelfs een 8″ touchschreen bij. Niet onbelangrijk is dat dit touchscreen beschikt over het SYNC 3-systeem, waarmee bestuurders het geluid, de navigatie en de warmte kunnen regelen. De allerbeste functie van het systeem komt in de vorm van een spraakfunctie, waarmee je het systeem kunt commanderen koffie voor je te zoeken, simpelweg door “ik heb zin in koffie” te roepen.

