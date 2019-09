Waarom de Ferrari F8 Tributo zo uit de lucht kwam vallen

Voor ons dan.

Begin dit jaar mochten we ineens genieten van de Ferrari F8 Tributo: de totaal niet lang verwachte opvolger van de 488 GTB. Waarom we dat zeggen is omdat de auto een jaar eerder kwam dan logisch zou zijn. Tussen de 458 Italia en 488 GTB zat immers zes jaar, tussen de 488 en F8 slechts vier. Sterker nog: als je even vergeet dat de 488 GTB een compleet andere motor heeft, is het kort door de bocht een doorontwikkeling van de 458 en zit Ferrari al 10 jaar voort te borduren op één model. Dat is open voor discussie, maar de snelle wissel van 488 naar F8 heeft een reden: nieuwe strategie.

Ferrari wil namelijk in de toekomst vijf jaar tussen modelwissels zetten, zo meldt CEO voor Azië en Midden-Oosten Dieter Knechtel tegenoverMotoring. Dat klinkt als een vreemd iets om te plannen, maar regelmaat is altijd lekker. Bovendien is de reden die Ferrari ervoor geeft heel logisch. De 488 GTB was met zijn 670 pk en nette prestaties helemaal geen slechte zet, maar McLaren veranderde die norm vrij snel met de 720S (720 pk). Ferrari hikt daar nu pas achteraan met de F8 (ook 720 pk), terwijl McLaren waarschijnlijk ergens middenin diens levenscyclus met een nóg sterker model komt. Om te voorkomen dat er steeds te lang achter de feiten aan gelopen wordt, komen er sneller nieuwe Ferrari’s. Een basislesje ‘hoe werkt vooruitgang’.

Het modellenoffensief van Ferrari gaat sowieso groeien. Niet alleen krijgen we voor het eerst het topmodel van Ferrari in Spider-vorm, ook staat er een SUV op de planning onder de (code)naam Purosangue. Onder meer.

Image-credit: F8 Tributo in het grijs, via Autojunk.