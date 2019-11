Dit is de snelste zevenpersoons auto ooit! (306 km/u)

En ook nog eens lekker luxe.

In luxe én snelheid met zeven personen van A naar B. Het is niet zo vreemd dat dit niche segment amper vertegenwoordigd is. Je hebt de BMW X7. Deze tank is echter niet extreem snel. Mercedes heeft recent de Maybach GLS onthuld, maar dit model moet het doen met vijf luxe stoelen. Net als de Rolls-Royce Cullinan. Dan hebben we altijd nog de Land Rovers, met bijvoorbeeld een Range Rover Sport. En dat is het wel zo’n beetje.

Nee, extreem veel keuze voor een luxe en razendsnelle zevenzitter is er zeker niet. Misschien dat Bentley daarom een gokje waagt op deze markt. De Bentayga krijgt er een derde zitrij bij. Het zullen geen riante zitplaatsen worden, maar je kunt in elk geval met z’n zevenen op stap.

Ondanks het gebrek aan ruimte hoef je geen geen lullige stoeltjes te verwachten zoals vaak het geval is bij andere 7-zitters. De twee stoelen op de derde zitrij krijgen ook een massagefunctie, zoals je van een Bentley dat mag verwachten. Met 7-maal deze functie aan is de Bentayga een rijdende massagesalon geworden.

Zowel de Bentayga V8 als de 635 pk sterke Bentayga Speed met W12 krijgen de optie om een derde zitrij te bestellen. Daarmee heeft Bentley wel een uniek recept in handen. Met een topsnelheid van 306 km/u is het de snelste zevenzitter (tuning projecten uitgezonderd) die we ooit hebben gezien.