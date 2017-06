Mafklapper rijdt opzettelijk in op een Tesla feestje

Een betreurenswaardig incident.

In de thuisbasis van Amerika’s auto industrie, heeft nieuwkomer Tesla een koude douche gekregen. Nieuwsorganisatie clickondetroit bericht dat een pickup op een groepje mensen ingereden is die een ‘Tesla Explores’ bijeenkomst bijwoonden. Het evenement vond plaats nabij de fabriek van General Motors in Hamtramck, Michigan. Dezelfde plaats waar ooit deze houten testbaan stond. Volgens getuigen was de daad van de bestuurder opzettelijk.

“Witnesses tell WDIV Local 4 the driver crossed the center line and, at a high speed, intentionally slammed into the people. The witnesses said three people were hit by the truck and flew into the air, including a 73-year-old man who became wedged beneath an air stream. A fourth person who was injured declined medical treatment and appears to be OK. After the truck hit the victims, witnesses said it pulled over on the side of the road and the passenger and driver switched seats.”

Tesla is controversieel in de staat Michigan. Het mag er geen auto’s verkopen omdat het niet werkt met third-party dealerschappen. Directe verkoop vanaf de fabriek aan consumenten is verboten in de staat. Sterker nog, officieel mag Tesla niet eens service aanbieden aan klanten die de moeite nemen een Tesla te kopen in een andere staat. It’s a free country, maar hier en daar toch wat minder dan je zou verwachten.

Tesla is al enige tijd bezig te vechten tegen deze restrictie. Niet alleen in de rechtszaal, maar ook met behulp van ‘provocaties’. Zo opende het een showroom in een groot warenhuis in de staat, waarin Tesla’s staan met bordjes ‘not for sale’ erbij. Het Tesla Explores evenement, waarbij Tesla met een Model X en een airstream-caravan het land doorreist is een andere manier om mensen kennis te laten maken met hun producten.

Dat de strijd hard gespeeld wordt, blijkt wel uit een uitspraak van GM topvrouw Mary Barra tijdens de CES dit jaar:

“Unlike some EV customers, Bolt EV customers never have to worry about driving to another state to buy, service or support their vehicles.”

Enfin, de politie doet nog onderzoek, dus of het incident daadwerkelijk het gevolg is van anti-Tesla sentiment staat nog niet vast. Één plus één is vaak twee, maar het kan ook gewoon om een gekkie gaan die toevallig net een Tesla-evenement uitgekozen heeft als doelwit. Tesla heeft zelf het volgende statement naar buiten gebracht over de kwestie: