Wat klopt er niet aan deze 7 Serie op Marktplaats?

We hebben weer een Frankenstein te pakken.

Soms ziet een oude generatie er meteen gedateerd uit zodra de nieuwe generatie verschijnt. Maar het kan ook zijn dat een oude generatie spontaan mooier wordt. Dat is het geval bij de 7 Serie. De F01 van 15 jaar geleden is een beauty vergeleken met de nieuwe G70.

G70-neus

Toch is er iemand die daar anders over dacht. Op Marktplaats treffen we namelijk een F01 7 Serie met de neus van een G70. Er zijn heus wel zaken van de G70 die je op een oudere 7 Serie zou willen hebben, maar de neus is er daar niet een van…

Om het geheel nog een beetje in balans te houden is niet alleen de neus aangepast, maar ook de kont. Helaas bleek de nieuwe achterbumper lastig te combineren met de uitlaten, dus die ogen nogal ongelukkig.

Om het feest compleet te maken is de auto voorzien van een two-tone kleurstelling en 22 inch aftermarket velgen. Je kunt zeggen wat je wil, maar er is wel moeite in gestoken. Gek genoeg wordt er in de hele advertentie niks gemeld over een ombouw. Gelukkig is de verkoper wel duidelijk over het bouwjaar (2009), want dat staat prominent in de titel.

6,0 liter V12

Motorisch is er helemaal niks op deze auto aan te merken, want het is een überdikke 760Li. De absolute topversie dus, met een 6,0 liter V12 die 544 pk en 750 Nm levert. Die motor vind je in de nieuwe 7 Serie niet terug. De letter ‘L’ betekent dat het ook om de verlengde versie gaat, met een 14 centimeter langere wielbasis. Toch is deze auto met zijn 5,21 meter alsnog korter dan de nieuwe Siebener.

De auto is vorig jaar geïmporteerd naar Nederland, wat ideaal is als je mensen voor de gek wil houden. Het kenteken verraadt namelijk niet de ware leeftijd van deze auto. Ook heeft deze BMW al flink wat ervaring, met (minstens) 220.000 kilometer.

Dan de vraagprijs. Die is eh… ambitieus. De verkoper op Marktplaats wil €87.000 vangen voor deze auto. Voor dat bedrag kun je in Duitsland een échte 7 Serie G70 kopen…

Met dank aan Tom voor de tip!