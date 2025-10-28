Wat klopt er niet aan deze 7 Serie op Marktplaats?

We hebben weer een Frankenstein te pakken.
Soms ziet een oude generatie er meteen gedateerd uit zodra de nieuwe generatie verschijnt. Maar het kan ook zijn dat een oude generatie spontaan mooier wordt. Dat is het geval bij de 7 Serie. De F01 van 15 jaar geleden is een beauty vergeleken met de nieuwe G70.
G70-neus
Toch is er iemand die daar anders over dacht. Op Marktplaats treffen we namelijk een F01 7 Serie met de neus van een G70. Er zijn heus wel zaken van de G70 die je op een oudere 7 Serie zou willen hebben, maar de neus is er daar niet een van…
Om het geheel nog een beetje in balans te houden is niet alleen de neus aangepast, maar ook de kont. Helaas bleek de nieuwe achterbumper lastig te combineren met de uitlaten, dus die ogen nogal ongelukkig.
Om het feest compleet te maken is de auto voorzien van een two-tone kleurstelling en 22 inch aftermarket velgen. Je kunt zeggen wat je wil, maar er is wel moeite in gestoken. Gek genoeg wordt er in de hele advertentie niks gemeld over een ombouw. Gelukkig is de verkoper wel duidelijk over het bouwjaar (2009), want dat staat prominent in de titel.
6,0 liter V12
Motorisch is er helemaal niks op deze auto aan te merken, want het is een überdikke 760Li. De absolute topversie dus, met een 6,0 liter V12 die 544 pk en 750 Nm levert. Die motor vind je in de nieuwe 7 Serie niet terug. De letter ‘L’ betekent dat het ook om de verlengde versie gaat, met een 14 centimeter langere wielbasis. Toch is deze auto met zijn 5,21 meter alsnog korter dan de nieuwe Siebener.
De auto is vorig jaar geïmporteerd naar Nederland, wat ideaal is als je mensen voor de gek wil houden. Het kenteken verraadt namelijk niet de ware leeftijd van deze auto. Ook heeft deze BMW al flink wat ervaring, met (minstens) 220.000 kilometer.
Dan de vraagprijs. Die is eh… ambitieus. De verkoper op Marktplaats wil €87.000 vangen voor deze auto. Voor dat bedrag kun je in Duitsland een échte 7 Serie G70 kopen…
Met dank aan Tom voor de tip!
Reacties
Harmen zegt
Hier het origineel, zo veel mooier/beter etc en eigenlijk een koopje vergeleken met dit bouwpakket https://www.ekris.nl/bmw/p/48339722/bmw-7-serie-m760e-xdrive-48339722
ouwedibbes83 zegt
Dus je koopt een 760Li met ruim 2 ton ervaring en gaat aan de slag. Alles in een smaakgevoelige two-tone lak, een paar hele grote velgen die niet echt bij een statige, verlengde sloep passen en wss het comfort niet ten goede komen. En vervolgens vraag je bijna 90K EUR voor deze creatie? Zou hij al zijn uren a 100 EUR hebben gerekend om tot deze prijs te komen?
thomcarspotter zegt
Is het bedrag niet met een nulletje teveel geschreven?
JanJansen zegt
Die kleurstelling en die omgeving, de treurigheid der dingen…
Focacino Royale zegt
Caramba, uit de nalatenschap van een Turkse kebabzaakeigenaar van de Reeperbahn? Poeh…
Daniel zegt
Of je de F01 of de G70 nu wel of niet mooi vindt dat is persoonlijk en legitiem. Dit exemplaar is een vorm van verkrachting en moet strafbaar worden.
Robert zegt
De horror…
neymar zegt
Fantastische wagen
Harry zegt
2009 en dan een nulletje teveel vragen tsjah.
Marco(s) zegt
Je moet toch wel heel hard gevallen zijn als baby dat je dit op volwassen leeftijd gaat doen? En het allerergste vind ik eigenlijk nog de vraagprijs! Dan heb je toch geen enkele realiteitszin?
Ik heb een i7 (een echte) en als er zich morgen iemand meld met 90k dan gaat die weg!!
Jansen zegt
Het antwoord op de eerste vraag in dit artikel: Alles!
Tonnie zegt
Voor €5k zou het nog best lollig zijn. Wat een wanstaltig apparaat.