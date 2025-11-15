Elektrificeren? In de VS gaan ze lekker verder met een nieuwe generatie V8!

Twee van de grootste autoconcerns houden de Amerikaanse achtcilinder in leven.

“Onze community heeft hun stem laten horen en wij hebben geluisterd. De 6,4-liter Hemi V8 blijft een bepalende factor binnen het Jeep-gamma.” Dit zei Jeep-baas Bob Broderdorf afgelopen jaar. Hij komt zijn woorden nu na met de introductie van de Jeep Wrangler Moab 392. Deze uitvoering is de eerste van vele Jeep-feestmodellen dit jaar. En zo is er nog een Amerikaanse concullega waarbij de V8 een hoofdrol blijft houden in 2026.

Maar eerst nog even over Jeep. Het Stellantis-merk viert in 2026 zijn 85e verjaardag. Jeep heeft zo zijn eigen manier om dat te vieren. Het offroadmerk gaat iedere maand op de twaalfde dag van die maand een gelimiteerde Wrangler uitbrengen. De autofabrikant noemt dit het ”Twelve-4-Twelve feestje”.

Jeep Wrangler Moab 392

De eerste in de reeks feestvarianten is deze paarse knaap: de Moab 392. Moab staat natuurlijk voor het Amerikaanse stadje dat helemaal in het teken staat van offroaden. Het getal 392 verwijst naar de krachtbron. In het vooronder ligt de iconische 6,4-liter Hemi-V8, wat in Amerikaanse maatstaven een cilinderinhoud van 392 kubieke inch is.

De achtcilinder produceert maar liefst 476 pk en 637 Nm en zit gekoppeld aan een achttraps automaat. Met een naam als Moab kunnen Beadlock-wielen en offroad-banden natuurlijk niet ontbreken. De velgen zijn 17 inch, de banden 35 inch. De speciale Wrangler is in Noord-Amerika te bestellen met een vanafprijs van $ 79.995, wat omgerekend ongeveer € 69.000 is. De volgende speciale Wrangler wordt dus op 12 december bekend gemaakt.

Nog meer V8’en uit Amerika!

Je hebt nog meer V8-nieuws van me tegoed. Dat nieuws gaat over General Motors. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde GM Authority werkt GM aan de lancering van een nieuwe generatie van de Small Block V8. De nieuwe achtcilinders zouden bestemd zijn voor pick-ups, SUV’s maar ook voor de C8 Corvette. Mogelijk zou er met deze achtcilinder een nieuwe Corvette Grand Sport kunnen komen. General Motors liet via een woordvoerder weten niet te willen ingaan op de speculaties.

Klinkt allemaal al zalig, maar het wordt nog leuker. Volgens de bronnen van GM Authority zullen er twee motorformaten V8 komen. De ene heeft een cilinderinhoud van 5,7-liter en de andere van maar liefst 6,6-liter!

Daarmee wordt het aanbod verkleind van vijf motoren naar twee. Hoe het ook zij, GM-voorzitter Mark Reuss heeft wel al bevestigd dat er een zesde generatie Small Block V8 aan zit te komen. De nieuwe motoren zouden vooral efficiënter zijn dan de uitgaande achtcilinders.

De moraal van dit verhaal: hoeveel ze in Brussel ook debatteren over 2035, de VS blijft voorlopig de liefhebbers verwennen met brullende achtcilinders. Laat die nieuwe Corvettes in Nederland maar komen!