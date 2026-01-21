Deze EV reed 4.264 (!) kilometer in 24 uur

Een nieuw record.

Een van de Chinese merken die flink aan de weg timmert is Xiaomi. In Nederland kun je alleen nog een Xiaomi kopen die in je broekzak past, maar in China bouwen ze intussen hele serieuze auto’s. Zo wist de Xiaomi SU7 Ultra het ‘Ringrecord af te pakken van de Taycan Turbo GT.

De Chinezen zijn nu wederom op recordjacht gegaan. Dit keer lag de focus op de lange afstand: ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk kilometers af te leggen in 24 uur. Dat is aardig gelukt. De SU7 wist 4.264 kilometer af te leggen in 24 uur.

Van Utrecht naar Kazachstan

4.264 kilometer is genoeg om van Utrecht naar Kazachstan te rijden, maar dat heeft Xiaomi natuurlijk niet gedaan. Ze hebben gewoon rondjes gereden op een testbaan. Dit cijfer zegt dus weinig over de praktijk, maar alsnog is het een indrukwekkende prestatie. Als je de laadstops niet meetelt, lag de gemiddelde snelheid op 240 km/u.

Het kan nog gekker, want de Mercedes AMG GT XX legde 5.479 kilometer af in een tijdsbestek van 24 uur. Dat is echter een prototype, dus dat telt eigenlijk niet. Het vorige record voor een productieauto was in handen van de Xpeng P7, die 3.961 kilometer deed.

Actieradius

Hartstikke leuk, dit record, maar hoe ver komt de Xiaomi op één lading? De SU7 is onlangs vernieuwd en heeft nu een CLTC-range van 835 kilometer. Dat zal in de WLTP-cyclus iets lager uitvallen, maar de SU7 heeft wel een serieuze actieradius. Bovendien kan deze auto razendsnel laden, met 530 kW.

De specificaties van de Xiaomi SU7 liegen er dus niet om. En daarbij is de auto ook nog een stuk goedkoper dan een Porsche Taycan. In China kost de Long Range-versie omgerekend zo’n €36.000. Het plan is dat de auto ook naar Europa komt. Dat moet ergens volgend jaar gebeuren.