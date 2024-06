Autoblog Advies: Dikke coupé met dikke V8 (35k)

Dat is leuk shoppen: een dikke coupé met een hele dikke V8!

Geniet ervan zo lang het nog kan! Als het gaat om écht autorijden, is er telkens minder keuze. Auto’s worden weliswaar veiliger, sneller, luxer en comfortabeler, maar soms is dat niet altijd wat je wil. In het geval van Joop is dat sowieso het geval, want hij had een vrij duidelijke aanvraag: Joop wil een enorm dikke coupé met V8. Een echte auto met enorme V8, veel vermogen, toffe looks en achterwielaandrijving. Je zou ‘m bijna @joopiyo gaan noemen.

Met die eisen kom je al vrij snel uit op een Amerikaanse auto en dat vindt Joop ook helemaal niet erg. Sterker nog, zijn voorkeur ligt daar wel een beetje. Hij wil namelijk een vrij ongecompliceerde auto. Als hij op Marktplaats kijkt, ziet hij heel erg veel Dikke Duitsers. Het probleem is dat ze of te groot en zwaar zijn (Mercedes CL) of wel heel erg gecompliceerd (Audi en BMW). Daarbij moet het echt een op zichzelf staand model zijn. Een BMW M3 is ook maar een 3 Serie.

Dus een dikke Amerikaan (of iets dat er op lijkt), maar welke moet coupé met dikke V8 Joop kopen? Er zijn enorm veel verschillende variaties. De meeste zijn nooit officieel in Nederland geleverd, dus is het wat lastiger om vergelijkbare gegevens op te halen. Kortom, kunnen wij wat voorwerk voor Joop doen? Wellicht dat ook anderen kunnen meeprofiteren. Sterker nog: mochten jullie ervaringen hebben met een van onderstaande auto’s of een geweldig alternatief dat we over het hoofd zien, laat het even weten in de commentsectie!

Voor nu de wensen en eisen voor Joop voor een dikke coupé met V8:

Huidige / vorige auto’s: Nissan 350Z, Ford Focus ST-Line Koop / lease: Koop Budget: Rond de € 35.000 Jaarkilometrage: 16.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Wil niet meer vrijgezel zijn Gezinssamenstelling: Vrijgezel Voorkeursmodellen: Amerikaans No-go modellen: Audi en BMW

Hoe komen wij aan de cijfers?

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,379 per liter Super

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (Allrisk, inwoner Utrecht, 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Ford Mustang GT 5.0 (S197)

€ 35.950

2015

52.250 km

Wat is het?

De eerste auto die ons opkwam. Zeg je muscle car, dan zeg je Ford Mustang. Met een goede reden, want het is een rijdende legende. In het budget kun je op zoek naar een heel laat exemplaar van de vijfde generatie met Coyote V8 of een zesde generatie (met EcoBoost). Nu is die zesde generatie (heel veel) beter, maar je wil in zo’n auto die V8 hebben. De V8 is toch een beetje de mayonaise in je patatje met. Met yoghurt er op is het iets gezonder, maar je mist dan het punt. Het interieur is goedkoop qua look and feel, maar het ziet er wel tof uit. Ford heeft zijn best er op gedaan om het iets van ambiance mee te geven.

Hoe rijdt het?

Hier komt die V8 om de hoek kijken. Met een kleine zescilinder motor is het echt meer dan prima hoor een dan heb je alsnog een tof uitziende auto. Maar die V8 is het leidende element qua beleving. De 5.0 Coyote V8 is een parel: veel koppel, veel vermogen en hij klinkt glorieus. Het is met vier bovenliggende nokkenassen ook best een modern blok. Qua wegligging is het eerder avontuurlijk dan sportief, mede dankzij de starre achteras. Er zijn gelukkig een hoop toffe en serieuze upgrades die de auto aanzienlijk beter maken qua wegligging. Maar ja, de meeste mensen schroeven er liever een compressor op voor 350 pk extra. Ook leuk.

Kosten Ford Mustang

Brandstofverbruik: 1 op 7,75

Brandstofkosten: € 410

Gewicht: 1.641 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 91

Verzekering: € 110

Totale kosten per maand: € 611

Onderhoudsprognose:

In vergelijking met de Duitse concurrentie heb je hier een veel betere koop aan. Er gaat veel minder stuk aan en als het kapot gaat is het veel minder duur. Deze latere types zijn een stuk beter in elkaar geschroefd dan de vroege pre-faceliftmodellen. Afwerkingsmissers zijn het grootste aandachtspunt. Zowel in het interieur als exterieur is het zaak alles bij te houden dat los gaat zitten (en dat is een hoop). Verder gewoon lekker genieten. Check hier ons Mustang aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose:

We zijn bang dat deze dikke coupé met V8 nog een beetje gaat afschrijven. Nu spreekt zon V8 enorm tot de verbeelding en zijn er meer klanten dan exemplaren, in dit specifieke geval kun je de bietenbrug opgaan. Er zijn namelijk een hoop Europese Mustangs van de nieuwere S550-generatie met V8 die ook betaalbaarder worden. Dat verschil wordt dan op een gegeven moment te klein.

Dodge Challenger SRT-8 392 (LC)

€ 34.500

2011

150.0000 km

Wat is het?

De muscle car die zijn carrière heel lang wist te rekken en eigenlijk alleen maar beter werd met de tijd. De meeste mensen zullen refereren aan de Hellcat, maar in eerste instantie was de SRT-8 ‘de snelle uitvoering’ van deze coupé met dikke V8. De architectuur is deels afkomstig van Mercedes-Benz. De voorzijde is een S-Klasse (W220), qua achterzijde is het een E-Klasse (W211) en ook het ESP en andere items zijn gebruikt als inspiratie. De Challenger is groot, maar niet ruim. Het ziet er van buiten geweldig uit, maar het interieur is overduidelijk tegen een prijs gemaakt. Je rijdt wel in een ‘verse’ auto, want dit model is vorig jaar pas uit productie gegaan.

Hoe rijdt het?

In dit geval heb je een zelfs de 6.4 liter met 475 pk. Deze motor is een absoluut beest. Eigenlijk vraag je je af waarom ze op de V8 nog een supercharger op schroeven, want eigenlijk heeft het chassis hier al flink moeite mee. Ook hier zijn het juist de imperfecties die ‘m leuk maken. Het geluid van die 6.4 liter V8 is episch. Dit is de soundtrack van Amerika en we begrijpen dat je hier een luidere uitlaat opzet. Grote kans dat de vorige eigenaar dat ook vond en dat ‘ie er al op zit. Qua wegligging is het niet denderend en weegt het apparaat enorm veel. Maar wat maakt jouw het uit? Dit ding is zo Amerikaans dat ‘ie af-fabriek al Stormy Daniels afkoopt en verkiezingsuitslagen bij voorbaat niet accepteert.

Kosten Dodge Challenger

Brandstofverbruik: 1 op 7,6

Brandstofkosten: € 418

Gewicht: 1.892 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 117

Verzekering: € 140

Totale kosten per maand: € 675

Onderhoudsprognose:

Van de Big Three is een Chrysler-product (Dodge hoort bij Chrysler) het lastigst qua onderdelen. Dat geldt voornamelijk voor de oude muscle cars van de late jaren ’60 en vroege jaren ’70. Dat is veel gevallen nog steeds zo, ware het niet dat het publiek gek is op dikke Dodges. Net als met de Ram 1500 is er een enorme fanschare en zijn er genoeg bedrijven die zich specialiseren in deze auto. Qua betrouwbaarheid staan deze auto’s behoorlijk hoog aangeschreven. Motor en bak zullen niet snel issues geven, mits juist onderhouden.

Afschrijvingsprognose:

Dit is niet de snelste, meest legendarische of best sturende muscle car. De Dodge Challenger is echter wel het prototype moderne muscle car. Als je een dikke coupé met V8 wil dan ga je voor 35 mille niet veel dikker vinden. Dus ook voor de volgende koper geldt dat. Challengers zijn behoorlijk waardevast. Je kunt voor iets minder een SRT 6.1 kopen of zelfs een R/T 5.7, maar zelfs die zijn nog best prijzig. De verwachting is dat ze niet heel erg snel zullen zakken, dus de afschrijving is redelijk te overzien.

Chevrolet Camaro SS

€ 29.950

2015

115.000 km

Wat is het?

De meest verfijnde en uitgebalanceerde muscle car. Nu is het de vraag of je dat wenst. De Camaro staat op een veel hoogwaardiger (GM Zeta) platform dan zijn concurrenten. Dit is een van de laatste van de vijfde serie, niet een van de eerste van de zesde. De Camaro is altijd de minst begrepen muscle car geweest en we begrijpen even niet waarom. Ze zien er geweldig uit. Het interieur is in vergelijking met de Dodge best aardig. Er is iets meer zorg ingestoken, het ziet er wel geinig uit (zeker met die twee meters in een aparte koker) en qua materialen is het niet onvoldoende.

Hoe rijdt het?

Dit kan gewoon een bocht om! En niet zo’n klein beetje ook. Nu is alles relatief: dit is geen Lotus Elise of zo, maar er is een bepaalde mate van feedback en capabiliteit die de concurrenten niet hebben. Dat gezegd hebbende is die motor ook echt een absolute parel. Een 6.2 liter LS3 V8 met meer dan 400 pk en heel erg veel koppel. Het mooie is dat het er mooi gelijk in komt en dat meer en meer vermogen krijgt naarmate het toerental toeneemt. Qua handling kun je hier ook prima mee uit de voeten. Zeker na een paar upgrades heb je een zeer puik sturende auto aan deze Corvette. Chevrolet verkocht deze zelfs onder de naam ‘1LE’ en dan kan jouw Camaro zich meten met een BMW ///M-product (jazeker).

Kosten Chevrolet Camaro

Brandstofverbruik: 1 op 7,56

Brandstofkosten: € 420

Gewicht: 1.795 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 108

Verzekering: € 130

Totale kosten per maand: € 658

Onderhoudsprognose:

De LS-motor staat erom bekend te zijn het altijd te doen. Het is een vrij eenvoudige motor met twee kleppen en één centrale nokkenas. Er kan dus niet enorm veel kapot. Geen milieuvriendelijke ingrepen die tijdelijk het verbruik drukken. Onderhoud de motor goed en hij gaat met gemak een paar ton mee. Zorg dat je een exemplaar waar goed voor gezorgd is, maar dat geldt natuurlijk voor alle auto’s in dit overzicht. Qua onderdelen zit je wel safe. De motoren worden gebruikt voor heel veel auto’s. Ook is deze generatie hier verkocht.

Afschrijvingsprognose:

De Camaro is net als de Ford wel in de positie dat ‘ie ietsje harder afschrijft. Dit is eveneens een heel laat model van zijn generatie. De zesde generatie (nu echt nog iets duurder) is wel een stukje beter, maar zal op den duur de prijzen een beetje doen drukken. Dat gezegd hebbende, zelfs vierde generatie Camaro’s met V8 zijn onder 15 mille nauwelijks te vinden, dus ook hier valt het in relatieve zin heel erg mee.

‘YOLO’ Mercedes-Benz E500 Coupé AMG (C207)

€ 25.950 (Duitsland, specialist)

2011

105.000 km

Wat is het?

Niet direct de coupé met dikke V8 die je verwacht. Van alle Duitse coupés is doet deze nog het meest Amerikaans aan. In principe lijkt het de coupé-versie te zijn van de E500, maar dat is het niet. In technisch op zich is het namelijk een C-Klasse. Zie het zo, je hebt de motor van een S-Klasse, het interieur en ambiance van een E-Klasse en het formaat van een C-Klasse. Eigenlijk de klassieke muscle car methode. Ondanks de AMG-badges is het geen AMG, vanaf 2011 hebben alle E500 Coupés het AMG-pakket. De motor van de E500 is groter dan die van de Mustang met een slagvolume van 5.5 liter. Qua betrouwbaarheid is het de meest betrouwbare V8.

Hoe rijdt het?

De E-Klasse coupé is aanzienlijk sportiever dan je zou denken, alhoewel het nog altijd meer een toermachine is dan een Ringridder. De besturing is helemaal niet onaardig, eigenlijk. Je zou van een Mercedes een veel afstandelijkere auto verwachten. Alles draait natuurlijk om de motor, die domineert (als een klassieke muscle car) de beleving van de auto. Wel is overduidelijk het niveau van verfijning een stuk hoger dan de Amerikanen.

Kosten Mercedes-Benz E500

Brandstofverbruik: 1 op 8,23

Brandstofkosten: € 386

Gewicht: 1.695 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100

Verzekering: € 120

Totale kosten per maand: € 606

Onderhoudsprognose

Ondanks dat het de meest betrouwbare Duitse V8 is, is het alsnog dure techniek. Nu is een goed onderhouden Mercedes over het algemeen ietsje goedkoper dan een BMW of Audi. Ondanks de dikke motor is alle vrij eenvoudig: stalen veren, achterwielaandrijving en een automaat die een flinke lading koppel aan kan. Het is ook een voordeel dat je bij Mercedes (heel) lang terecht kan voor onderdelen. Ook is er een groot dealernetwerk in ons land dat er aan kan sleutelen. Man, dit lijken bijna alleen maar voordelen. Maak je geen illusies, er kan genoeg aan kapot en het is natuurlijk wel een auto die nieuw een ton kostte.

Afschrijvingsprognose

Het komt zelden voor, maar het lijkt wel alsof ze niet goedkoper kunnen. Voor 15 mille beginnen de eerste exemplaren met wat kilometer en wellicht wat werk. Voor 20-25 pik je de krenten uit de pap in Duitsland. Qua afschrijving lijken ze redelijk op de bodem te zitten. Deze generatie Mercedesen wordt hoger ingeschaald dan de CLK. Ook zijn het perfecte youngtimers. Dus qua afschrijving zal het redelijk mee vallen.

Conclusie dikke coupé met V8

En wat moet je dan kopen? Nou, in dit geval hebben we vier toppers waar je eigenlijk geen buil aan kant vallen. Er zit geen verkeerde keuze bij, het is vooral heel erg persoonlijk. We zijn geneigd om te kijken naar een late Gen-5 Camaro. Die hebben een geweldige motor, onderdelen zijn goed te leveren en ze sturen best aardig.

Het probleem is dat jij waarschijnlijk altijd al een Mustang wilde, maar nu je weet dat een Challenger ook kan in het budget, wil je die. Ook al is het de minst verstandige optie, wil je gewoon de dikst uitziende muscle car met de grootste motor. En daar gaat het om bij die dingen, nietwaar?

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto.