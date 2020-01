Grote Nederlandse stad verlaagt parkeergeld

Jazeker, het tegenovergestelde van verhogen. Is dit nu zeldzaam goed beleid?

Als eigenaar van een oude diesel komen de vragen geregeld bij ondergetekende voorbij, met name van kennissen die de afgelopen maanden wegens ‘milieuvriendelijke’ redenen zijn overgestapt naar een elektrische auto. Vragen als “Hoe voelt het dat je de toekomst voor onze kinderen aan het vergallen bent?”, “Wanneer ga jij een EV leasen?” en “Vind je het niet erg dat je de binnensteden niet meer in mag rijden?”.

Utrecht

Die laatste vraag is eenvoudig te beantwoorden: dat wil je eigenlijk niet eens. Niet geheel ontoevallig nemen we Utrecht even als voorbeeld. De Domstad is een van de leukere steden om te studeren (vandaar dat ik er langer over heb gedaan), maar met de auto heb je er niet veel te zoeken in het centrum. Een groot gedeelte is alleen maar voor bussen, fietsers en of voetgangers. De straten waar je wél mag rijden, zijn overbezet. Parkeren is er sowieso bijna onmogelijk en als je een plaatsje vind, moet je je hypotheek ophogen om de parkeergelden te kunnen betalen.

Lagere parkeertarieven

Nu komt Utrecht met een oplossing: het verlagen van de parkeertarieven. We willen nog weleens afgeven op onze lieve overheid, maar in dit geval lijken ze een uitstekende keuze gemaakt te hebben. De prijzen zijn namelijk gedaald op vier grote P+R parkeergarages buiten het centrum van Utrecht. Je parkeert daar de auto, bewaart je ticket en koopt een kaartje bij de automaat. Je mag tot 5 personen meenemen op één kaartje (inclusief jezelf). Vervolgens reis je met het OV naar Utrecht Centraal. Zo slecht als het centrum bereikbaar is met de auto, zo goed is het bereikbaar met de trein. Zeker met het onlangs opgeknapte Hoog Catherijne en Centraal Station.

Vier parkeergarages

Als je klaar bent met shoppen, ga je terug naar je P+R parkeerplaats, wederom met het OV. Je moet wel je kaartje (of OV Chipkaart) gebruiken om de korting te verrekenen. Qua kosten lijkt het ook mee te vallen: per uur betaal je 1,50 euro per uur, in combinatie met een kaartje 2,00 euro per uur. Er geldt een maximum tarief van 12 euro per dag. Deze tarieven zijn geldig op de P+R parkeergarages van Utrecht Science Park, Leidsche Rijn, Westraven en Papendrop.

Met dank aan @Gulli voor de tip!

Fotocredit: @snakedog via Autojunk.