Watwatwat! Extra modellen, minder verkopen voor premiums?

Trouble in paradise. De onstuitbare groei van de premium-fabrikanten in de afgelopen jaren lijkt te...euhm...stuiten.

Elke autoliefhebber is inmiddels wel bekend met de term klassiekerbubbel. Onder de radar is er echter wellicht een andere bubbel stiekem aan het barsten. In de afgelopen jaren scoorden de Duitse premium-merken verkooprecord na verkooprecord. Mercedes bereikte vorig jaar zelfs een nieuwe mijlpaal door ruim twee miljoen auto’s af te zetten. Ga tien jaar terug in de tijd en toen waren het er nog zo’n één miljoen.

De grondslag voor deze groei is min of meer logisch: er komen sowieso steeds meer mensen op deze aardkloot en er zijn er ook steeds meer met monnie. Zodoende groeit het klantenbestand van BMercedi min of meer automatisch. Tegelijkertijd speelden de Duitse drie in op de nieuwe ontwikkeling door hun gamma zoveel mogelijk uit te breiden, zodat iedereen een Duits kanon van zijn of haar gading kon vinden. Net als bij alle luxemerken op aarde waren de financiële cijfers van de autofabrikanten dan ook reden voor een feestje de afgelopen jaren (de problemen bij VAG even daargelaten).

Maar opeens is er een naar bericht voor de managers van de respectievelijke bedrijven. De voor premium-fabrikanten erg belangrijke Amerikaanse markt lijkt af te koelen. Zowel BMW als Mercedes voelden de pijn in Trumpmenië en zetten minder auto’s af dan ze ongetwijfeld gehoopt hadden. Het introduceren van talloze nichemodellen helpt deze trotse Duitse bedrijven geen steek, zo lijkt het. Shujaat Siddiqui, manager bij een BMW-dealer in Lebron James’ geboorteplaats Akron, Ohio is cynisch over het vergrote modellenaanbod van zijn merk:

“BMW’s goal was to increase market share but it’s turned out to be a little bit of cannibalization. BMW customers are just moving from one model to another, but the brand has been unable to bring in new buyers and expand its market share.”

Bij Mercedes een soortgelijk verhaal: hun SUV en CUV verkopen daalde lichtjes ten opzichte van vorig jaar en de CLA verkocht in de eerste zes maanden van 2017 maar liefst 37 procent minder goed dan in dezelfde periode vorig jaar, zo bericht de New York Times.

Volgens Jim Ursomarso is het slechte nieuws niet snel voorbij. Jim is Vice President bij Union Park Automotive Group, dat onder andere BMW-, Volvo en Jaguar-dealers in haar portefeuille heeft. Volgens hem hebben de premium-merken de afgelopen jaren veel auto’s weggezet door deze aan te bieden met prettige leaseprijzen. Al deze auto’s komen nu als voordelige tweedehandsjes bij dealers terecht met acceptabele kilometerstanden, voor ongeveer de helft van de prijs die een vergelijkbare nieuwe auto moet kosten.

Wat de Amerikaanse misère dit jaar betekent voor de bottom line van de Duitse drie dat lees je te zijner tijd weer in onze terugkerende rubriek ‘Premium Wars’.