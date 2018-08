De nieuwe Mansory Phantom houdt het subtiel

Alles is relatief, zo ook subtiel. Toch is deze Phantom ingetogen vergeleken met zijn 'voorganger'.

Over Mansory valt te discussiëren tot je een ons weegt: de één vindt de dikke creaties heel gaaf, de ander vindt ze walgelijk. Los van dat alles staat de Duitse tuner altijd paraat om de meest exotische en hoog in de markt geplaatste auto’s aan te passen op hun eigenwijze manier. Zo vergrijpen ze zich al jaren aan onder meer Bentley’s en Rolls-Royces, die onder een bepaald soort volk erg gewild zijn. Er is dus markt voor.

Waarom is Mansory dan zo controversieel? Meestal omdat de auto’s een hoog ‘kijk mij’ gehalte hebben. Meegaand in de nieuwe trend van granietachtig koolstofvezel worden de meeste auto’s aangepast op een manier dat iedereen weet dat je dik hebt betaald voor je aangeklede bolide. Onder de kap wordt er namelijk vaak wel wat extra oomph toegevoegd, maar het is veelal bijzaak. Het is de exclusiviteit, het aantal koppen die je draait op straat, die mensen een Mansory laten kopen.

Dat je dat doet om van je dertien-in-een-dozijn-Porsche een dikke rijdende aandachtsschreeuw wilt maken, is vreemd, maar toch in de vreemde wereld der rijkdom best voorstelbaar. Maar dat is een greep uit de onderste plank van het Mansory-magazijn. Zoals eerder beschreven pakt Mansory ook auto’s aan die veel verder gaan dan een stationwagon die slechts 100.000 euro kost. Wat ook weer vreemd is, want bij dergelijke auto’s is er al genoeg aandacht voor het standaard recept.

Neem de Rolls-Royce Phantom. Eén van de vele 500.000+ kostende auto’s die Mansory een behandeling geeft. Het statige en extravagante van de Britse slee is vervangen door ordinaire bumpers met veel te grote velgen en opnieuw granietachtige koolstofvezel onderdelen. Een auto die aandacht verdient en niet erom schreeuwt, verandert zo in een soort rijdende ‘geef mij aandacht!’-mobiel.

Toch probeert Mansory het nog een keer. De nieuwe creatie is net even iets ingetogener dan de eerdergenoemde beige gruwel op basis van de Phantom die we in Genève zagen. Ditmaal een zwart exemplaar, zonder verlaagde koolstofvezel bumpers. Om zo toch nog een beetje van de klasse van de Phantom te behouden. Van voren gezien is dat toch wel gelukt.

Van de zij- en achterkant is er echter goed te zien dat het hier een tuningsobject betreft. Het wordt eigenlijk direct verraden door de 24(!) inch velgen die onder de auto gezet zijn. Van achteren ook weinig aanpassingen, behalve een carbon spoiler en twee dikke uitlaatsierstukken. Het valt allemaal mee vergeleken met de vorige Mansory Phantom, maar de statigheid van het origineel is ver te zoeken. Het moet dus je ding zijn.

Onder de kap heb je als tuner bij een Rolls niks te zoeken. Toch kan Mansory het niet laten om de standaard 572 pk op te voeren naar 610. Niet nodig, maar goed, het blijft een tuner. De conversie heeft (nog) geen prijs, maar zoals vaker bij tuners moeten geïnteresseerden de Phantom zelf aanleveren. Met een totaalprijs van bijna €640.000 voor de duurste Phantom, de EWB, gaat het dus sowieso geen goedkoop project worden. Maar goed, je moet dus wat voor die extra aandacht.