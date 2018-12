Wat zijn jouw automobiele voornemens voor 2019?

Tijd voor een andere auto? Modificaties aan je auto? Een tweede, derde, of vierde auto?

Het is die tijd van het jaar. De tijd van terugkijken en vooruitblikken. Terugkijken op autogebied hoef ik niet te doen. Uw auteur heeft meer geschreven dan gereden. Een goede 1.100 artikelen dit jaar hier op Autoblog alleen al. Des te meer reden om vooruit te blikken. Ik hoop in 2019 weer een auto voor de hobby te kopen en de babbelbox vroeg zich af: wat zijn uw automobiele voornemens voor 2019?

De regels voor leuk autorijden worden strenger en de belastingen gaan omhoog. Aan de andere kant is de benzineprijs momenteel gunstig in Nederland. Wie zegt ooit een V8, V10 of V12 te willen kopen: doe het volgend jaar en deel die vreugde met iedereen op Autojunk! Collega @willeme liet onlangs nog zien dat 2019 een topjaar gaat worden voor youngtimers. Zolang de overheid niet sleutelt aan de 35%-regeling kan het best lonen om daar als zelfstandige gebruik van te maken.

Misschien heb je al de auto van je (bereikbare) dromen in handen en staat 2019 in het teken van de autoliefde. Modificaties, een goede opknapbeurt, een motorrevisie of een restauratie. Deel het hieronder in de comments en blik over een halfjaar nog eens terug op deze lezersvraag om te checken of je de voornemens waar hebt kunnen maken.