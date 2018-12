Deze 3 jaar oude auto heeft 313.840 km op de klok staan.

Nee, geen Volvo of Mercedes. Maar wat dan wel?

Voor sommige mensen is het al ‘een hoge stand’: honderdduizend kilometers op de klok. Met twee ton op de klok worden auto’s massaal in de verkoop gegooid want ze zijn op. De meeste auto’s moeten er wel een paar jaar over doen voor dat ze die kilometerstand hebben bereikt. Als je redelijk veel rijdt, bijvoorbeeld 40.000 km per jaar, dan zit je na 5 jaar op 2 ton.

De auto die je op de foto’s ziet, heeft 313.840 km gelopen in slechts 3 jaar tijd. En dan spelen we niet vals met een auto die op in januari op kenteken is gezet, maar 6 november 2015! Met dit soort jaarkilometrage verwacht je eigenlijk een Mercedes-Benz E-Klasse, Volvo V90 of een Toyota Land Cruiser. Niets is minder waar, want het betreft namelijk een MINI!

Toegegeven, het is wel een MINI Clubman D met een tweeliter dieselmotor van BMW. Nieuw leverde dit 1.995 cc grote blok 150 pk en 330 Nm, een perfecte motor voor acceptabele prestaties en een aangenaam verbruik. Natuurlijk, de auto ziet er wat afgeleefd uit, maar wat verwacht je bij zoveel kilometers. De bestuurder heeft waarschijnlijk niet eens tijd gehad om de auto te stofzuigen of te wassen, want hij moest op de weg letten. Vergeet niet dat deze persoon 8.482 kilometer per maand aflegde. Dat is 1.957 kilometer per week of 279 kilometer per dag, als we er vanuit gaan dat de er ook in de weekende mee gereden werd.

