Selfmade petrolhead overleden

Een eerbetoon aan deze selfmade man.

Aan het einde van het jaar hebben we helaas ook triest nietws. Jim Perkins is namelijk overleden. Nu kunnen jullie je afvragen: wie is Jim Perkins? Jim Perkins begon zijn leven net als wij: als ware petrolhead. Na jaren van bedelen om baantje in de automatie sector kwam hij bij General Motors terecht in de jaren ’60. Hij mocht toen op de garantie afdeling werken en de onderdelen keuren die terugkwamen van garantie. Niet echt de gedroomde baan, natuurlijk. Alhoewel Perkins zo wel kon werken bij zijn favoriet automerk: Chevrolet. Perkins werkte zich op ouderwetse manier op de ladder: door keihard te werken. Dat deed hij met verve, in de jaren ’80 was hij algemeen directeur van Chevrolet.

Het harde werken en de visie van Perkins werkte aanstekelijk, niet alleen voor General Motors, ook de concurrentie was onder de indruk van Jim Perkins. Toyota voegde de daad bij het woord en benaderde Perkins met een wel heel lucratief aanbod. Hij werd Vice President van Toyota USA. Hij werd op die positie aangewezen om te werken aan het zogenaamde ‘F Project’. In de jaren ’80 was Toyota bezig om een auto te bouwen die rechtstreeks kon concurreren met de Mercedes-Benz S-Klasse. Lees het complete verhaal over het F-Project in deze special.



Na een succesvolle lancering van het merk Lexus en de LS400 en ES250 stopte Perkins bij Toyota USA. Hij ging weer terug naar het oude nest: General Motors. Eenmaal aangekomen trof hij een regelrechte puinhoop aan. Het personeelsbeleid was een zooitje en de moraal was ver te zoeken. Aan Perkins de taak om dat weer recht te zetten. Er werd structuur aangebracht en Perkins zorgde ervoor dat alle afdelingen in een veel eerder stadium met elkaar om de tafel gingen om zo tot een beter eindproduct te komen. Het personeel kreeg veel meer inspraak en misschien nog wel het allerbelangrijkste: hij zorgde ervoor dat de medewerkers weer trots gingen worden op Chevrolet.

Daar hoorde ook auto’s bij waar je trots op mocht zijn. Zo wilde General Motors aanvankelijk niets weten van een Corvette opvolger. De Corvette C4 verkocht uiterst matig en de auto’s waren niet zo goed als ze hadden kunnen zijn. Ja, ze waren snel, maar de bouwkwaliteit liet te wensen over, er was weinig verfijning en er was sprake van moordende concurrentie. Jim Perkins drong erop aan dat er een Corvette C5 zou komen en dat het ook nog eens een topauto zou worden. Dankzij de C5-generatie is de wereld positiever naar de Corvette gaan kijken. Lees hier alles over de geschiedenis van de Corvette C5. De Corvette was het huzaren stukje van Perkins, in 1996 ging hij met pensioen bij General Motors.

Om zijn vrije dagen op te vullen werd Perkins president van een grote Chevrolet dealergroep. Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat Perkins afgelopen vrijdag is afgelopen. Hij werd 83 jaar oud.