Raad eens wie 80-90% kans denkt te maken op een F1-comeback

Hint: het is niet Pastor Maldonado.

Maar wel Robert Kubica. Onlangs berichtten we al dat de Pool een test af zou gaan werken voor Renault. Tijdens de test was de eenvoudig GP-winnaar volgens de geruchten sneller dan Renault-testrijder en meervoudig GP2-race winnaar Sergey Sirotkin.

Desalniettemin kwam niet lang daarna het bericht naar buiten dat Kubica volgend jaar waarschijnlijk niet terug zal keren in de F1. Renault-Sport honcho Cyril Abiteboul sloot dat min of meer uit door te zeggen dat Kubica niet op het lijstje van Renault staat voor 2018. Omdat het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat de F1-Pool ergens anders kans maakt op een zitje leken zijn kansen voor een epische comeback daarmee verkeken.

Maar in een interview met AutoExpress geeft Kubica aan dat hij desalniettemin denkt dat de kans dat hij terugkeert in de F1 zo’n 80-90 procent is. De test is hem alleszins meegevallen en zodoende vindt hij dit cijfer realistisch:

“Because I’m very realistic, and I’m keeping my feet on the ground, I’d put it at 80 or 90 per cent.”

Net als collega @mauritsh zou ik er niet van balen als de ondermaats presterende Jolyon Palmer vervangen wordt door Kubica. Hoe meer goede rijders in de F1 hoe beter en Kubica was volgens Alonso een van de besten. Daarbij moeten we wel aantekenen dat Alonso ook een groot fan was van Felipe Massa, maar toch…

Bedankt Rick voor de tip!