Top 15: occasion verkopen elektrisch 2024

Eén keer raden wat de populairste gebruikte elektrische auto is.

Aardig was verschuivingen in de wereld van de gebruikte elektrische auto’s. Er is een duidelijke nieuwe nummer één, aldus cijfers van VWE Automotive. Het is niet heel moeilijk te raden waar we het over hebben.

Nieuwe nummer 1

De nieuwe nummer 1 is natuurlijk de Tesla Model 3. Het aanbod occasions van de elektrisch auto uit Amerika neemt in flinke aantallen toe. Leasecontracten lopen af, waardoor het enorm gigantisch is toegenomen in 2024. Door flinke afschrijving kun je voor schappelijke prijzen een Model 3 op de kop tikken.

In de periode januari tot en met september 2024 werden 3.846 gebruikte exemplaren van de Tesla Model 3 bij autobedrijven verkocht. Ter vergelijking. De nummer 1 van vorig jaar was de Peugeot e-208, met 1.980 verkopen in de periode januari tot en met augustus 2023.

Populaire EV’s

Het lijstje best verkochte gebruikte elektrische occasions bestaat vooral uit populaire EV’s van een aantal jaar geleden. Hyundai Kona? Check. Renault Zoe? Check. Peugeot e-208? Check. Volkswagen e-Golf? Check. Daarmee hebben we ook meteen de top 5 te pakken.

Al deze elektrische auto’s bieden een fatsoenlijke actieradius, prima laadsnelheid en een acceptabele aanschafprijs. De tijden dat je aangewezen was op een eerste generatie Nissan Leaf een Opel Ampera-e is nu echt verleden tijd. Dat is maar goed ook.

Top 15 elektrische occasion verkopen 2024

Wat valt op? De Audi e-tron, ooit een luxe nieuwe elektrische auto, staat op de 10de plaats. Ook de elektrische MINI staat in het lijstje. Een uitstekende tweede auto, want als primair voertuig is de actieradius van de elektrische MINI voor de meeste huishoudens niet toereikend.

Ook staat de Tesla Model S nog steeds in het lijstje. Bijzonder, want de grote Tesla is inmiddels echt wel een auto op leeftijd. Bovendien zou je als gezin toch sneller kiezen voor een crossover, zou je denken. Misschien dat het gebrek aan gebruikte elektrische stationwagens de Tesla Model S nog steeds een populaire keuze maakt.

De volledige 15 elektrische occasion verkopen van 2024 check je hieronder. Nogmaals, dit is op basis van januari 2024 tot en met september 2024 en betreffen gebruikte autoverkopen bij autobedrijven.