We willen massaal van onze diesels af, nu het een steeds duurder geintje wordt om daarmee te rijden…

De dieselrijder zit in de hoek waar de klappen vallen. Was diesel vroeger de ideale brandstof voor de kilometervreter, tegenwoordig moet die bloeden als hij zijn tank vol gooit. En niet alleen dan, hij mag vaker zijn portemonnee trekken.

Bijvoorbeeld als er per kwartaal een aardig bedragje richting tante Sigrid aan Motorrijtuigenbelasting overgemaakt moet worden. Een beetje dikke diesel kost je zomaar bijna 500 euro per kwartaal, zo blijkt uit cijfers van deze totaal willekeurig opgezochte BMW 325d…

En als je het allemaal nog kunt betalen, is het maar de vraag of je de stad nog in mag met je auto. Diesels zijn vies volgens Femke, dus die mogen niet in het centrum. Tenslotte heb je mazzel als er überhaupt nog ergens diesel te krijgen is. Dat spul wordt lastiger te bemachtigen dan een grammetje coke binnenkort. En daarom willen we dus massaal van onze diesels af.

We willen massaal van onze diesels af

Het AD heeft een rondvraag gedaan bij verschillende autohandelaren in ons kikkerlandje en die bevestigen het hierboven geschetste scenario. We willen écht massaal van onze diesels af. Alleen is er hier niemand die hem wil kopen. En dat is zuur voor de bezitter van een diesel.

Je weet namelijk, een hoog aanbod en een lage vraag staat gelijk aan een lage prijs. Met andere woorden, als je je diesel te koop aanbiedt, mag je blij zijn als je er meer dan de oud ijzerprijs voor krijgt. Met als tweede lastige punt, zie maar eens een vervanger te krijgen. Die zijn er ook nauwelijks.

Nederlanders willen geen diesels meer rijden

De garagehouders zien dat ook. Als ze een ouwe (of nieuwe) diesel innemen, kunnen ze hem in ons land niet of nauwelijks meer kwijt. Dus gaat de auto met gezwinde spoed naar het buitenland. Daar is de diesel ook wel wat prijziger, maar niet zo belachelijk hoog als bij ons.

Bovendien hebben ze in veel landen een MRB die voor diesels niet hoger is dan voor benzine. Dus is deze brandstof daar nog wel een alternatief. Alleen is het voor de garagehouder weer vervelend dat hij er dan minder aan overhoudt. En zo is het cirkeltje weer rond.

Moet je je diesel dan maar houden?

Wellicht is het slim om als dieselrijder zijnde toch maar even te kijken wat slimmer is. je diesel voor weinig geld inruilen op een duurdere benzine, hybride of elektrische auto, of de hogere kosten voor lief nemen en doorrijden.

Mocht je dat laatste doen, probeer dan optimaal gebruik te maken van het feit dat diesels over het algemeen een stuk zuiniger zijn dan auto’s met een andere brandstof aan boord. Dus rustig aan, 90 op de snelweg en geen korte ritjes. Dan is het misschien nog wel even vol te houden.

Sterkte in elk geval…