Weer een A8 van €580k op kenteken, voor wie zou die zijn?

We kijken naar een hele dure A8 en andere buitenbeentjes die in september op kenteken verschenen.

In een vorig artikel hebben we al gekeken naar allerlei exclusieve auto’s die in september op kenteken zijn gekomen. Deze keer kijken we juist naar wat buitenbeentjes. Wat dacht je van een zwaar bepantserde VIP-auto, een Chinees amfibievoertuig, een sportauto met een rare merknaam, een grappige kitcar en een zeer zeldzame Amerikaanse slee waar nog bijna niemand van gehoord zal hebben?

Audi A8 L Security

Dit jaar is er al vijfmaal een A8 L Security op kenteken gekomen, de laatste in september. Aan de ene kant staat Nederland bekend als een plek waar de premier gewoon op de fiets gaat, aan de andere kant zijn er voldoende mensen die toch wat extra beveiliging kunnen gebruiken. In zo’n A8 L Security zou je dan aardig goed moeten zitten, want de VR9 certificatie zou betekenen dat zelfs explosieven of een regen aan kogels van een M60 niet krachtig genoeg zijn om het interieur te bereiken. En mede dankzij een extra accu, een brandblussysteem bij diverse kwetsbare plekken, een speciaal luchtfilter en run-flat banden zou je nog wel even door moeten kunnen rijden om een veilige plek op te zoeken.

In totaal staan er nu 32 stuks op Nederlands kenteken. De oudere versies zijn uitgerust met een 4.0 liter biturbo V8 met een vermogen van 435 pk, of de bekende 6.3 liter W12 met 500 pk. De nieuwere modellen zijn uitgerust met de Audi S8 motor, dus ook een 4.0 liter V8, maar nu met zo’n 570 pk. Dat vermogen is ook wel nodig om het gewicht van zo’n 3.850 kilo snel van z’n plaats te krijgen. In iets meer dan 6 seconden zit je op de 100 en de top is begrensd op 210 km/u. En ja, al die bescherming krijg je natuurlijk niet gratis: de gemiddelde geregistreerde prijs van deze 32 auto’s ligt op ruim €581.000!

Het is natuurlijk gissen waarvoor de auto’s nou precies gebruikt worden. We kunnen gooien met namen van ministers, politici of leden van het Koninklijk Huis, of met afkortingen zoals DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen), DV&O (Dienst Vervoer en Ondersteuning), het BOT (Bijzonder Ondersteuningsteam) of het EBV (Extra Beveiligd Vervoer), maar daar schieten we niet zoveel mee op. De auto’s zijn natuurlijk wel gerelateerd aan justitie en de politie, ze zijn bijvoorbeeld ingezet bij het Marengo proces, dus dat is wel duidelijk. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat we er niet te veel vanaf weten, anders schiet het z’n doel voorbij. Figuurlijk gesproken natuurlijk.

Beijing Ampi Jeep

Foto: Metropole Classics

Er is dus redelijk wat nodig om zo’n Audi A8 L Security tegen te kunnen houden. Maar met een hoop water, daar kan zelfs de Audi niks mee. Een rivier of meer over steken? Daarvoor kun je beter een andere auto nemen die in september op kenteken is gekomen: een Beijing Ampi Jeep.

Beijing Automobile Works (BAW) bestaat al sinds 1953 en is een zeer grote Chinese producent van auto’s en allerlei andere voertuigen. Slechts twee andere Beijing’s staan op Nederlands kenteken en bij de nieuwste aanwinst gaat het om een combinatie van een soort Jeep en een amfibievoertuig. De auto komt uit 2003 en is uitgerust met een 2.771 cc diesel afkomstig uit een Isuzu, die 115 pk levert.

Qvale Mangusta

Foto: Classic Youngtimers

In 1996 presenteerde de Italiaanse autofabrikant De Tomaso op de Autosalon van Genève een nieuw model met de naam Biguà. Het ging slecht met het bedrijf en men hoopte met dit model een faillissement te kunnen afwenden. Aan de ontwerper kon het eigenlijk niet liggen, want dat was Marcello Gandini, die ook verantwoordelijk was voor onder meer de Lamborghini Countach.

Het liep anders, want De Tomaso kon het financieel gezien niet voor elkaar krijgen en was genoodzaakt om de hulp van de Amerikaanse Qvale familie in te roepen, die in de jaren ’60 de importeur voor De Tomaso was. Dankzij deze investeringen kon de auto gebouwd worden, maar wel onder de naam De Tomaso Mangusta, een verwijzing naar het bekende type dat geproduceerd werd tussen 1967 en 1971.

Na wat gesteggel tussen De Tomaso en Qvale werd de licentie door Qvale overgenomen, maar omdat ze de naam De Tomaso niet meer mochten gebruiken, ging de auto vanaf dat moment door het leven als Qvale Mangusta. De auto’s die al waren uitgeleverd als De Tomaso Mangusta werden zelfs teruggehaald voor een wissel van het logo.

Tussen 1999 en 2002 werden uiteindelijk slechts 284 exemplaren gebouwd. In september is een groen exemplaar geregistreerd en daarmee is het nu de derde Qvale op Nederlandse platen.

Sammio Spyder

Foto: Kennis Cars

Een ander buitenbeentje dat in september op kenteken verscheen is een Sammio Spyder. Niet iedereen houdt ervan, maar het is kitcar met de looks van een jaren ’50 sportauto. De basis wordt in dit geval gevormd door een Triumph Spitfire uit 1977, met een 1.296 cc motor die 61 pk levert. Niet veel natuurlijk, maar het gewicht is ook maar 641 kg. Dat komt mede door de carrosserie die van fiberglas is. Er zijn waarschijnlijk redelijk wat uurtjes ingestoken om deze goed rijdend te krijgen, maar dan heb je ook wel een hele leuke auto voor weinig geld.

Sammio is trouwens een merknaam die we nog niet eerder in het RDW-register gezien hebben. Toch staat er zeker nog een tweede Sammio op Nederlands kenteken, maar in dat geval is de auto geregistreerd onder de naam van de donorauto, een Triumph Vitesse. Die heeft ook iets meer vermogen, namelijk 105 pk uit een 1.998 cc blok.

Stutz Bearcat 2

Foto: Swiss Auction Company

Tussen 1911 en 1938 bouwde het bedrijf Stutz Motor Company, gevestigd in Indianapolis, verschillende typen luxe auto’s en raceauto’s. Door de crisis van de jaren ’30 ging het bedrijf echter failliet. Er waren toen zo’n 39.000 auto’s gebouwd, waarvan er nu zo’n 10 op Nederlands kenteken staan.

In 1968 werd de merknaam nieuw leven ingeblazen, deze keer onder leiding van Stutz Motor Car of America. Ook nu bouwde men vooral snelle en luxe auto’s, met aandacht voor rijke en beroemde mensen. Zo hadden Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin en Mohammed Ali een Stutz.

De naam Bearcat werd zowel door Stutz Motor Company als door Stutz Motor Car of America meerdere keren gebruikt. De Bearcat 2 die recent op Nederlands kenteken is gekomen, werd in 1987 geïntroduceerd en was gebaseerd op een Pontiac Firebird chassis, met een 5.7 liter V8 onder de motorkap. Nog specialer is de carrosserie, die van ‘Diamond Fiber’ is gemaakt, een soort carbonfiber.

Het plan was om 120 stuks te bouwen, maar uiteindelijk zijn dat er maar 13 geworden. Twee daarvan zijn naar de Sultan van Brunei gegaan. Het Nederlandse exemplaar werd nieuw geleverd via een dealer in Pompano Beach in Florida, in 1992. Zonder registratie vertrok de auto naar Duitsland en werd daar voornamelijk tentoongesteld. Een echte kentekenregistratie zou de auto zelfs nooit gehad hebben. In 2007 schijnt de auto al naar Nederland te zijn gekomen, om daarna een tijd in Rusland door te brengen. Recent is de auto geveild, waarbij de verwachting was dat de auto tussen de 110.000 en 160.000 euro op zou brengen.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

