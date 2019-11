Wees cool en hip in deze briljante bedrijfswagen

Het is weer eens iets anders dan de zoveelste Citroen HY of Volkswagen T2.

Altijd al een oud, Brits busje willen kopen zonder dat je de aarde vervuilt? Dan heeft het nieuwe bedrijf Morris Commercial goed nieuws voor je. Vanaf eind 2021 moet namelijk de JE verkrijgbaar zijn. Een elektrische versie van de J-type, dat het oude Morris maakte van 1949 tot 1961. Morris Commercial claimt dat het ‘niet een replica of een vervolg is op de J-type’, maar juist een ‘herontwerp’ van het oorspronkelijke model.

Heel erg veel moeite hebben ze niet gestoken in dat herontwerp, want de verschillen zijn minimaal. De meest in het oog springende veranderingen zijn de voorbumper en deuren, voor de rest lijkt de auto zo uit een pre-Europese Unie Engeland te komen, wat gezien de Brexit misschien niet geheel ontoepasselijk is.

De Morris JE krijgt een lithium-ion accu aan boord, waarmee een actieradius van 320 kilometer mogelijk moet zijn, al schrijft het bedrijf niet op basis van welke norm dit is. De JE moet een modulair chassis krijgen. Daardoor komen er mogelijk in de toekomst pickup-, minibus- en campermodellen. Hoewel de carrosserie er old-fashioned uitziet, is het niet gemaakt van ouderwetse materialen. De body is namelijk gemaakt van koolstofvezel, wat moet zorgen voor een licht bestelbusje.

Nul-naar-honderd-tijden noemt het Britse bedrijf niet, maar waarschijnlijk gaat het bedrijf niet de strijd aan met de Porsche Taycan. In plaats daarvan denkt Morris Commercial dat de JE geschikt is voor bijvoorbeeld ‘kleine winkeltjes die hunkeren naar individualisme’ en die daarvoor een bestelbusje zoeken. Het zou ons niks verbazen als dit straks de Fiat 500 wordt van de bestelbusjes en foodtruck festivals hiermee vol staan. Het maximale laadgewicht van de JE is duizend kilo en het heeft een laadruimte van 5,5 kubieke meter. Om spullen te laden zijn er twee achterdeuren en een schuifdeur aan de zijkant.

Of de JE ook het stuur aan de linkerkant van de auto krijgt is niet bekend, wel noemt de fabrikant alvast een streefprijs van zestigduizend pond. Op moment van schrijven is dat net geen 70.000 euro.