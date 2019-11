BMW doet iets raars met de prijzen van de M8 Gran Coupé

Het is zowaar een koopje te noemen?

Het regent pijpenstelen, dus lopen er meerdere mannen in regenjassen buiten, op dit moment. Eentje daarvan bleek standaard deze al aan te hebben, want deze man in regenjas kwam langs de redactie van Autoblog om een primeur door te geven. In dit geval gaat het om de prijzen van de BMW M8 Gran Coupé.

Daarbij doet de Duitse autobouwer iets raars. Want waar de Gran Coupé een 200mm langere wielbasis én meer deuren en stoelen heeft, is de prijs niet veel hoger, integendeel zelfs. Want waar de M8 Coupé 203.297 euro kost, heb je voor de Gran Coupé ‘slechts’ 203.116 euro nodig. Ja, dat leest u goed, het topmodel kost 181 euro minder dan het kleinere broertje. Let wel: de M8 Gran Coupé is pas vanaf april volgend jaar te koop, misschien krijgt de Coupé dan ook tegen die tijd een prijsverlaging. Ter vergelijking: de M6 Gran Coupé, de spirituele voorloper van de M8, kostte vierduizend euro meer dan de tweedeurs Coupé.



Nou, wat krijg je voor die ruime twee ton? De M8 Gran Coupé krijgt standaard een 4.4-liter biturbo V8 met een achttraps M Steptronic-automaat, M xDrive en een actief M-differentieel. De motor levert 600 pk en 750 NM aan trekkracht. Daarmee moet de M8 Gran Coupé in 3,3 seconden de 100 km/u kunnen aantikken. Ten opzichte van de reguliere M8 Coupé krijgt deze goedkopere versie twee extra deuren, een derde zitplaats op de achterbank en de eerder genoemde langere wielbasis.

Wie nog 17.000 euro extra wil uitgeven voor iets meer vermogen kan voor de M8 Competition Gran Coupé gaan, deze kost 220.116 euro. Ook hier geldt dat dit 181 euro minder is dan de huidige prijs van de M8 Competition Coupé. De M8 Gran Coupé Competition beschikt over 625 pk onder de kap en tikt de 100 km/u in 3,2 seconden aan. Wie een M8 Competition Coupé koopt krijgt een M Sport-uitlaatsysteem, 20” lichtmetalen velgen, volleder Merion/alcantara bekleding en een andere afwerking voor de raamstijlen. Vermoedelijk gaat dit ook gelden voor de Gran Coupé-versie.

Concurrenten

Om te beginnen bij Porsche, voor de prijs van de Gran Coupé kan je daar nét geen Panamera Turbo kopen. Daar is namelijk 211.400 euro voor nodig. De Panamera is daarnaast net een stukje trager dan de M8 Gran Coupé van de automaker uit München, met 550 pk duurt het 3,8 seconden om de 100 km/u aan te tikken.

Voor de Competition Gran Coupé lijkt de Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 4-door Coupé de meest geschikte concurrent, want deze kost 224.862 euro. Deze wint met 640 pk de pk-wedloop, ook al heeft het met een 4.0-liter V8 wel een kleinere motor dan de M8. De nul-naar-honderd-tijd is bij beide auto’s gelijk.