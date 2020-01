Weinig interesse voor elektrische bedrijfswagen in België

Onze Zuiderburen houden het voorlopig liever bij diesels. Of benzine.





Niet alleen het aanbod van elektrische personenauto’s groeit. Er komen ook steeds meer elektrische bedrijfswagens bij. In november 2019 presenteerde de PSA Groep bijvoorbeeld de elektrische Citroën Jumpy, Peugeot e-Boxer en de Opel e-Vivaro.

Met name bedrijven die in stedelijk gebied opereren hebben baat bij een elektrische bedrijfswagen. Voor lange afstanden is de techniek nog niet rijp genoeg. In België loopt het bedrijfsleven vooralsnog niet warm voor de elektrische bestelauto’s. Volgens een onderzoek van Acerta zijn slechts 0,6 procent van de bedrijfsauto’s op het Belgische wegennet elektrisch. Het onderzoek werd gedaan onder meer dan 45.000 werkgevers in België.

Hoewel 0,6 procent nog erg klein klinkt, nemen het aantal elektrische bedrijfswagens in België wel toe. In vergelijking met vijf jaar geleden zijn het aantal diesel bestelauto’s in het land van friet en bier met 17 procent afgenomen. Een groot deel heeft inmiddels gekozen voor een benzine bestelauto, maar dus ook voor een EV. Nu is 19 procent van het Belgische bestelwagenpark een benzine voertuig. 80 procent betreft een diesel.

Overstappen naar een elektrische bedrijfswagen vergt een flinke investering. Bedrijven stoppen dat geld liever in andere zaken en kiezen nu nog vooral diesel of benzine.