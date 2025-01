Deze epische Volvo-sleeper van een AB-lezer kan van jou zijn

Een sleeper pur sang, want van buiten zie je niet wat deze Volvo 940 in zijn mars heeft.

Sleepers, ja, ze zijn cool, daar hadden we het laatst ook al over. Maar als je echt het wil laten lijken dat je met je vaders doodsaaie Volvo op pad bent en vervolgens iedereen het snot voor de ogen wegrijdt, moet je deze 940 van een Autobloglezer hebben.

Volvo 940 sleeper

Oké, met die EV’s van tegenwoordig weet je het maar nooit. We denken natuurlijk automatisch aan de ‘stiekeme-dragrace-vanaf-het-stoplicht-scène’. Een saaie slome Volvo is het zeker niet meer. Autobloglezer Tim zet namelijk met pijn in zijn hart het project te koop waar hij de afgelopen vier jaar bloed, zweet en tranen in heeft gestoken.

Genoeg eromheen gedraaid: er ligt een andere motor dan standaard in deze Volvo 940. Het is namelijk een 2JZ-GTE. U weet wel, dat blok uit de Toyota Supra (JZA80) en dan ook nog in de Twin Turbo configuratie. Die was al goed voor een dikke 300 pk, maar de blokken staan erom bekend dat ze flink te tunen zijn. Tim heeft het blok gekocht en daarna vrijwel alles zo gemaakt dat het gloedjenieuw is. We kunnen de hele lijst doornemen, maar dat moet je zo dadelijk maar even in de advertentie nakijken. Waardes die wat makkelijker te begrijpen zijn: hij zet 509 pk en 560 Nm op een rollenbank. Bovendien zegt Tim dat nauwkeurigheid is wat de klok slaat bij hem thuis, dus met de juiste tuning kan dat getal veel hoger worden. Met de verstevigingen kan je upgrades uitvoeren waardoor 1.000 pk mogelijk is en het zooitje blijft heel. Oei.

Afscheid

Volgens Tim is er zo’n 55.000 euro uitgegeven om de Volvo te krijgen waar ‘ie nu is. En dus vier jaar sleutelen aan de Volvo 940. Hij is bijna af: er moeten nieuwe polyurethaan rubbers onder, de remmerij zou het geweld nog net niet helemaal kunnen temmen en da’s nog niet gebeurd. En er moet nog een volledige uitlaat onder, de huidige eindigt net onder de motor. Waarom neemt Tim er nu afscheid van zonder hem af te maken? Privéredenen (bij de redactie bekend) die de focus momenteel van de 940 afhalen. Eigenlijk heel jammer dat je dan nét niet het einde meemaakt. Zo werkt het leven helaas soms.

Kopen

Vakwerk en je krijgt een zo goed als gloednieuwe motor, en wel een heerlijk tunebare 2JZ in een Volvo 940. We proberen net als Tim een beetje een optimistisch beeld te scheppen van wat je koopt, want het zou mooi zijn als de 55.000 geïnvesteerde euro’s nog een beetje terugverdiend worden. Vandaar de vraagprijs van 29.500 euro. Daarvoor moet je hem dus nog afmaken en daarna moet hij nog gekeurd worden in zijn nieuwe configuratie bij de RDW. Geen instappen en wegwezen, dus. Het is een bloedgaaf project, maar je moet wel weten wat je doet. Een kijkje nemen kan op Marktplaats.