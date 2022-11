Vier uitlaten op een 420i: mag dat?

De vraag is simpel, mag je vier uitlaten op een BMW 420i monteren? Een uitlaat per cilinder…

Vroeger, heel vroeger, waren auto’s bijna altijd understated. Je moest best goed kijken om te zien wat er onder de kap lag. Zeker bij Duitse auto’s is dat lastig geweest. Een standaard BMW 540i zag er niet heel anders uit dan een BMW 518i. Een iets andere grille of aluminium lijstje waren vaak de enige kenmekrken. En oh ja, de uitlaten. Vaak kon je de dikkere versie herkennen aan een extra uitlaat of een iets dikker paar. Autospotten was leuk in de jaren ’90!

Maar tegenwoordig is er geen touw maar aan vast te knopen. Over het algemeen zien auto’s er telkens dikker uit. Grotere wielen, veel carbon frutsels en nog meer uitlaten. Het is een recept dat werkt, tegenwoordig is het voorkomen bijna belangrijker dan het presteren.

BMW 420i met vier uitlaten

Er is kennelijk vraag naar, en wie zijn de tuners dan om daar niet aan te voldoen? Voor vandaag heeft de Japanse veredelaar 3D Design een paar modificaties in de aanbieding voor de instapper van de BMW G26-reeks, je weet wel: de BMW 4 Serie Gran Coupé.

Wel is het nodig dat je het M-pakket bestelt, maar dat doet iedereen tegenwoordig toch wel. Er is een nieuwe voorspoiler plus een nieuwe splitter én een diffusor. Bij die diffussor zien we meteen het hoogtepunt van de auto: het sportuitlaat-systeem! Deze bestaat nu uit vier eindpijpen.

Het is 3D Design, dus de fit & finish is perfect. Net als bij AC Schnitzer of Alpina onderdelen hoef je het niet passend te maken. Je zal verbaast staan hoe vaak dit soort onderdelen net niet lekker passen. Verder is er natuurlijk de verplichte carbon spoiler op de kofferklep.

Meer vermogen

Het is niet alleen maar meer show, er zit daadwerkelijk meer vermogen in deze 420i met vier uitlaten. Middels een Booster Chip 3-module stijgt het vermogen van 184 pk naar zo’n 214 tot 224 pk. Het is een bypass-module die je mee kunt nemen naar je volgende BMW 420i. Ook handig: de ECU blijft dan nog origineel. Je kunt het vrij eenvoudig ZELF installeren:

De stance is verbeterd dankzij een setje verlagingsveren. Dat hebben ze heel erg subtiel gedaan, alleen aan de voorkant hebben ze de 420i met vier uitlaten laten zakken. De achterkant staat even hoog.

Logisch, bijna alle Duitse auto’s hebben standaard last van ‘hangende-kont-syndroom’. Om het geheel af te maken is er een fraai setje gesmede velgen. Voor meten ze 8,5×20, achter 9×20. Het is ook mogelijk om 9×20 voor te doen en 10×20 achter. Dat ziet er nog dikker uit.

Cherrypicking

Alle onderdelen kun je bij 3D Design bestellen. In Nederland zijn er ook diverse leveranciers. Overigens hoef je niet alles te bestellen voor de 420i.

Die vier uitlaten kun je achterwege laten, net als de carbon plakdelen. Je kan die wielen, verlaging en chip ook bestellen op een donkerblauwe 420i. Wel even het typeplaatje eraf halen, uiteraard.

Het is overigens niet vreemd dat een veredelaar compleet losgaat op een instapper. Natuurlijk zouden wij allemaal zeggen: “neem de dikkere motor”. In sommige landen gaat dat namelijk meteen gepaard met excessieve belastingsen. Niet alleen in China, Italië of België, maar ook in Nederland.

De onderdelen zijn er uiteraard ook voor de coupé:

Meer lezen? Dit zijn 11 redenen waarom de BMW 4 Serie grille briljant is!