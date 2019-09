Welke Zweedse schone kies jij voor 20 mille?

Er zijn twee puike gegadigden.

Wie geregeld buiten komt, zal het zijn opgevallen. Het koelt weer af. Mede dankzij een flink aantal hete dagen in Augustus lijkt het vrij rap te gaan. Nee, we gaan nu niet praten over klimaatbeleid en waar het door komt. We gaan niet praten over dingen die dreigen te verdwijnen vandaag. Nee, bespreken vandaag even twee onderwerpen die al verdwenen zijn: Zweedse cabrio’s.

Eigenlijk is dat ontiegelijk zonde, want Zweedse cabriolets zijn namelijk briljant. Zoals bekend, is de carrosseriestijfheid bij een cabriolet wat minder en het gewicht wat hoger. Zeker als het een vierzits cabriolet moet zijn, is het bijna niet te doen. Vaak wordt zo’n auto 200 kilogram (of meer) zwaarder. Daarbij is de stijfheid nog steeds niet op niveau. Kortom, geen ideale combinatie.

En daarom waren Zweedse cabrio’s zo briljant. Het maakte namelijk niets uit. Deze auto’s kun je het beste vergelijken met een 12 jaar oude Labrador die rustig in een hoekje ligt te maffen. Die weet ook wel dat ‘ie de behendigheidsproef bij Natte Neuzen niet gaat winnen.

Daarbij valt er veel te zeggen voor een Zweedse cabriolet, want ze doen een paar dingen heel erg goed. Stel, je hebt hypothetisch 20.000 euro die je per se uit wil geven. Je wilt het niet spenderen aan het onderhoud van een Alfa Romeo 159, dus wat zijn dan je opties? We vonden deze twee exemplaren.

Saab 9-3 Cabriolet Aero 2.0 Turbo Griffin

De grondlegger van het genre is toch wel de Saab 900 Cabriolet. De auto werd in de jaren ’80 bedacht en was eigenlijk vanaf het moment van introductie een absoluut kassucces. Overal ter wereld stonden lichtgrijzende mannen in donkerbruine corduroy broeken klaar met hun Diners Club credit cards, klaar om hun nieuwste cassette van The Alan Parsons Project in de speler te doen.

Deze Saab 9-3 is een vrij laat exemplaar. Het is slechts een 2.0 turbo zoals we die overal zien. Vergeet alleen niet dat Saab turbo’s véél fijner zijn dan de huidige turbo-torren. Saab turbo’s zijn soepeler, klinken fraaier en sleuren er harder aan. Het verbruik is dan minder denderend, maar gezien de prestaties acceptabel. Meer dan de 210 pk die je krijgt heb je ook echt niet nodig. Voor precies 19.876 euro is deze Saab 9-3 Cabrio van jou. De advertentie kun je hier bekijken. Voor dat je gaat kijken of je collectie Paul & Shark truien erin past, bekijk hier ons Saab 9-3 Aankoopadvies.

Volvo C70 T5 Cabriolet Geartronic Summum

De Saab deelt techniek met de Opel Vectra, deze Volvo is eigenlijk een Ford Focus. Maar dat maakt niet uit, want er staat Volvo op. En Volvo is een magische naam op hockeyclubs. Het is zo’n auto die de partner van een advocatenkantoor voor zijn vrouw heeft gekocht. Om er vervolgens in te rijden, elke keer als moeder de vrouw weer te veel ochtendsherry’s heeft gehad. Vijf dagen in de week dus, want in het weekend worden de flesjes ‘Veuf’ open getrokken.

Ook deze Volvo is van na de facelift. De auto lijkt hiermee minder op de S40 en V50, maar je ziet duidelijker dan bij de Saab dat de voorkant en achterkant niet bij elkaar horen. Er zijn een paar grote verschillen met de Saab. De Volvo heeft eens sterkere vijfcilinder, de Saab moet het met vier zuigers doen. Uiteraard onderscheidt de Volvo C70 zich met het metalen klapdak. Het interieur is wat luxer qua materialen en afwerking in vergelijking met de Saab. Aan de andere kant biedt de Saab weer meer ruimte. De advertentie van de Volvo kan door hier te klikken. Vergeet vooral het C70 Aankoopadvies niet te controleren.

Kortom, twee puike Zweedse Cabriolets met elk hun eigen kwaliteiten. Nee, natuurlijk zijn ze niet zo goed als hun Duitse tegenstrevers. Maar dat is niet relevant. Deze auto’s zijn sympathiek en gezellig, iets wat tegenwoordig steeds zeldzamer is in autoland. Dus met welke cabrio ga jij Elsemieke-Julie en Diederik-Maurits shoppen voor Gant-broeken en Polo’s? Laat het weten, in de comments.

