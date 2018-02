Wereldbevolking koos naam van nieuwe SEAT-gigant

De fabrikant bezweek jammer genoeg niet onder de druk om de auto een écht toffe naam te geven.

SEAT en geografische namen zijn al sinds mensenheugenis (1982) een onafscheidelijke combinatie. Wat je er ook van vindt, in de 21ste eeuw is het één van de weinige overgebleven Spaanse kenmerken aan het in 1986 door VAG-ingelijfde merk. Naast het feit dat het best schattig is dat ze de traditie nog altijd volhouden, is het dus ook behoorlijk noodzakelijk. Zonder dit zou SEAT haar identiteit immers nagenoeg volledig verliezen.

Met dit dreigende gegeven in het achterhoofd besloot SEAT voor de naam van haar nieuwste auto, een grote SUV die zich nog boven de Ateca zal scharen, naar de stem van het volk te luisteren. De simpele hashtag #SEATseekingName werd de wereld ingeschoten en zo geschiedde.

Na enkele maanden en 146.124 stemmen uit 134 verschillende landen later, mag SEAT haar initiatief tot een succes rekenen. Althans, van dat enorme aantal waren slechts 51.903 stemmen daadwerkelijk geldig. Een gevalletje Boaty McBoatface, gokken we. Uit die tienduizenden stemmen bleek dat ruim 35,5 procent tevreden was met de naam Tarraco. De naam kreeg de voorkeur boven het veel te klinisch klinkende Avila (28,7 procent) en Aranda (26,9 procent).

De zevenzitter, die eind dit jaar gelanceerd wordt, zal dan ook door het leven gaan als de Tarraco. De naam is te herleiden naar de oud-Romeinse nederzetting Tarragona, destijds een van de belangrijkste steden in het gebied.