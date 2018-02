Hier wordt elektrisch rijden juist EXTRA belast

Verrassing: niemand is er blij mee.

De dag dat we ook maar iets gaan begrijpen van de Verenigde Staten is de dag dat de aarde stopt met draaien. In een nieuwe editie van “Waarom de VS Niet Deugt” presenteer ik een voorval in de staat Maine. Hier zal binnenkort naar een nieuw wetsvoorstel worden gekeken, die het gebruik van elektrische of hybride auto’s wil laten belasten.

De staat leunt, zoals gebruikelijk bij overheden, op een geforceerde bijdrage van de bevolking om verschillende aspecten van het gebied in stand te houden. Het wegennetwerk is een van de vele zaken waar een aardige portie dollars naartoe mag, zodat deze niet compleet in verval geraakt. Echter heeft Maine sinds 2016 te kampen met enorme verliezen, zelfs nadat er jaarlijks 100 miljoen dollar wordt geleend om de snelwegen bij te houden.

Maine dankt deze immer groter wordende verliezen o.a. aan het feit dat er slechts 30 cent belasting per gallon (grofweg 3,8 liter) gerekend mag worden. Zelfs met die jaarlijkse miljoenenlening erbij, ziet de staat onder de streep 60 miljoen dollar in rode letters staan. In een poging het drama niet verder uit de klauwen te laten lopen, wil de Maine Department of Transportation (MDT) een jaarlijks bedrag van tussen de 150 en 250 dollar rekenen aan eigenaren van EV’s.

Het lijkt een logische zet, maar de cijfers spreken het initiatief behoorlijk tegen. In Maine zijn er namelijk al met al slechts 19.450 elektrische of hybride voertuigen. Mocht het voorstel aangenomen worden, dan brengt het niet meer dan 3 miljoen dollar op, waardoor de staat nog altijd flinke tekorten tegemoet ziet komen. Dat niet alleen, want de kans is bijzonder groot dat mensen hun schone auto gedag zullen zeggen, ten faveure van een ouderwetse fossiele brandstofslurper waarvoor gemiddeld 35 dollar wordt gerekend. Dit ondervonden ze in Georgia op pijnlijke wijze, toen de verkopen van EV’s met ruim 80 procent daalden nadat de overheid jaarlijks 200 dollar in rekening besloot te brengen.

Gelukkig zijn ze in Maine niet helemaal van het padje af. De desbetreffende figuren zeggen te begrijpen dat het de verliezen niet zal verhelpen, maar dat ze het voornamelijk doen om een discussie te openen over de problematiek. Je kunt immers wel degelijk vraagtekens zetten bij het feit dat elektrische of hybride voertuigen minder belast worden.

De grootste vraag blijft echter hoe in hemelsnaam alles zo verschrikkelijk goedkoop kan zijn in de Verenigde Staten in vergelijking met Nederland.

Bron: hybridCARS