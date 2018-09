“Wetenschapper” verklaart ongekende snelheid Hamilton

Het is eigenlijk heel logisch dat Lewis sneller is dan de rest!

Het hele jaar klaagt Mercedes al dat haar auto niet zo sterk is als in de afgelopen jaren. Vrijwel iedereen in de paddock is ervan overtuigd dat Ferrari de betere auto, motor en middelen heeft om het kampioenschap naar zich toe te trekken. Ondanks dit alles blijken haar coureurs, Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen, niet in staat deze technische voorsprong om te zetten in resultaten.

Dit is misschien een ietwat overdreven constatering, maar het is de afgelopen wedstrijden wel duidelijk geworden dat team van Ferrari niet het laatste beetje potentie uit haar bolides perst. Lewis Hamilton, daarentegen, doet dit juist wel met zijn Mercedes, terwijl stalgenoot Valtteri Bottas maar niet uit de verf komt. Zeker in Singapore (uitslag) reed Hamilton in een klasse apart, samen met Max Verstappen en Fernando Alonso.

Er wordt al jarenlang discussie gevoerd over wie nu precies de beste coureur van het veld is, maar in 2018 wordt het steeds duidelijker dat Hamilton uit een ander hout is gesneden. Met name in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore was hij in een andere dimensie. Hierdoor borrelt de volgende vraag in ons op: hoe kan hij in hemelsnaam zo snel zijn? Gezien het immens drukke schema (PR, kledinglijn, muziek, evenementen en vermaak) dat Lewis Hamilton hanteert, lijkt het onmogelijk dat hij tijdens raceweekenden nog voldoende energie overheeft om te presteren op zijn huidige niveau.

Een internetgenie lijkt het echter te hebben uitgevogeld en deelde zijn verhaal op Reddit. Volgens hem is het heel simpel: Hamilton heeft het allemaal te danken aan het plantaardige dieet dat hij volgt.

At the 2017 Singapore Grand Prix Hamilton mentioned how, like many other top sports people have done recently, he had started a plant-based diet. This year he brought up his plant-based diet in his post-race comments, saying how much it had helped him over the last year. This led to me doing some research into plant-based dieting. A plant-based diet consists of eating (unsurprisingly) mainly plants, cutting out harder to digest meat-based fats and proteins that are harder for the body to break down and use. However I think Hamilton’s benefits from his diet are not to do with the eradication of meat from his diet, but rather the increased uptake of plants in his diet. Plants produce their energy via photosynthesis – the process of converting sunlight into energy. This means that the energy Hamilton is getting from his plant-based diet is made purely from sunlight. If Hamilton is ingesting pure sunlight energy, this means that the energy he is getting has a potential speed output of almost 300,000,000m/s (speed of light). This means that the energy in Hamilton’s body is faster than anything else on the planet. If Hamilton has found a way to harness this energy whilst he is in the car, it is no wonder he is currently the fastest on the grid – who could possibly hope to compete against the speed of light? It seems that in order for anyone to match Hamilton, they too will have to start on a diet of pure sunlight.

TL;DR – Hamilton krijgt zonne-energie van zijn plantaardig dieet, dankzij fotosynthese. Hierdoor is zijn energie ‘sneller’ dan die van andere coureurs en kan hij (uiteraard) ook harder rijden dan de rest. Science!