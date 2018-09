Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Singapore 2018

Het circus kwalificeert op het laatste stratencircuit van het jaar.

Er klopt werkelijk helemaal niets van, dat Sebastian Vettel niet aan de leiding gaat van het kampioenschap. De Duitser hoort bovenaan te staan, maar heeft dit jaar al verschillende kansen in het water gegooid. Nu we steeds dichterbij het einde van het seizoen komen, kan hij zich weinig tot geen fouten meer veroorloven.

Hierdoor is het noodzakelijk dat Vettel vandaag de pole position pakt. Echter, Hamilton heeft dit jaar talloze keren gekapitaliseerd van de incidenten waardoor de Duitser punten heeft verloren, en ook in Singapore hoopt hij weer boven zijn titelrivaal te eindigen.

Afgezien van Vettel en Hamilton, hopen hun teamgenoten eindelijk eens te kunnen imponeren en op het hoogste treedje te eindigen. Hetzelfde geldt voor de mannen van Red Bull. Hoewel, veelal gaan de stieren goed op stratencircuits, maar inmiddels lijken ze ook in Singapore niet tegen Ferrari en Mercedes op te kunnen. Daarachter, in het middenveld, is het een groot raadsel. Het zal gaan om honderden en tienden van secondes.

Q1:

Haas, dat bezig is aan haar derde jaar in de Formule 1, laat er geen gras over groeien en is duidelijk gretig om de vierde positie in het constructeurskampioenschap te claimen. Magnussen opent met een 1:39.7, Grosjean volgt op iets minder dan twee tienden. Niet veel later is daar toekomstig Ferrari-coureur Leclerc, die zijn Alfa Romeo Sauber naar de eerste positie worstelt. Daarna volgt het vernieuwde Racing Point Force India. Het team is ongeveer een seconde sneller, zo laat Ocon zien met zijn tijd van 1:38.9.

Met tien minuten te gaan, gaat Raikkonen aan de leiding. De Fin, die volgend jaar terugkeert naar Sauber, is verrassend genoeg een halve seconde sneller dan Vettel en slechts staat drie tienden boven Ocon. Mercedes oogt niet direct snel, want in Hamilton’s eerste ronde blijft hij 1,2 seconden achter Raikkonen. Ricciardo bewijst zijn kwalificatieskills. Met een 1:38.1 pakt hij de voorlopige P1. Daarmee schaart hij zich nog voor de verbeterde ronde van Vettel. Verstappen staat op dit moment op P4, achter Raikkonen. Bottas is nog nergens te bekennen. Wanneer beide Mercedessen hun tijden verbeteren, komen ze nog altijd niet verder dan P7 en P9.

In de slotminuten van Q1 zijn het vooral de Williams coureurs, de Toro Rosso’s, Ericsson en Vandoorne die zich zorgen moeten maken. De Belg kust de muur, haalt het niet en verliest voor de vijftiende keer op rij van Alonso. Williams blijft eveneens steken. Hartley net zo goed. Magnussen heeft iets uit te leggen, want hij pakt P16, terwijl teamgenoot Grosjean op P4 staat. Mercedes heeft geluk; was het anders gelopen, dan was Hamilton wellicht in Q1 blijven steken. De Brit (P14) bungelt op het randje!

De afvallers in Q1 zijn: Magnussen, Hartley, Vandoorne, Sirotkin, Stroll.

Q2:

Na een mislukt rondje van Raikkonen – de Fin kampt met onderstuur – en een 1:38.6 van Hulkenberg, imponeert Hamilton met een 1:37.3. De Brit staat op de allerzachtste band. Dan ineens is Red Bull alsnog daar. Ricciardo is nét langzamer dan Lewis, maar Verstappen gaat naar een voorlopig P1, dankzij een spectaculair rondje. Ferrari probeert een alternatieve strategie op de hardere band, maar heeft geen snelheid. Dat wordt opnieuw proberen op de zachtste band. Het voordeel dat ze dachten te hebben, verdampt als het lichaamsvocht van de coureurs in het warme klimaat van Singapore.

De snelheid van Red Bull en Mercedes legt het gat met het middenveld wederom bloot. Perez (P4) volgt op meer dan een seconde. Bottas geeft eveneens een seconde toe, maar staat nog wel voor Renault, Ferrari en de Mclaren van Alonso. De Haas van Grosjean, beide Saubers en de Toro Rosso van Gasly kunnen niet meedoen, tenzij ze een wonderbaarlijk rondje rijden.

Wanneer Ferrari de juiste banden onder de auto schroeft, bewijst ze haar kracht. Raikkonen pakt direct P1, Vettel pakt P5. In zijn verdediging, tegen het einde van zijn ronde, wordt hij ernstig opgehouden door een groep coureurs die aan een snel rondje willen beginnen. Snel zijn ze zeker, want Grosjean pakt P8 en is veilig. Alonso mist de boot op een tiende. Bij Sauber en Toro Rosso geen verrassingen. Sainz valt tegen, met zijn P12. Immers, teamgenoot Hulkenberg is wél door.

De afvallers in Q2 zijn: Alonso, Sainz, Leclerc, Ericsson, Gasly.

Q3:

Nu we zeker weten dat Mercedes, Red Bull en Ferrari om de eerste positie kunnen strijden, beginnen we alvast in de handen te wrijven. Kan Max nu eindelijk de jongste polesitter ooit worden? De tijd begint te dringen. Perez, Ocon, Hulkenberg en Grosjean zullen vechten om de titel best of the rest, zodat ze morgen de beste uitgangspositie voor de wedstrijd hebben.

Ocon opent de dans, maar daarachter is het pas spannend. Raikkonen doet weinig indrukwekkends, dan komt Hamilton. De Brit knalt over de lijn met een 1:36.0, waarmee hij liefst 3,4 seconden sneller is dan vorig jaar. Ongelooflijk. Vettel geeft 0,6 seconden toe op zijn rivaal, terwijl Verstappen P2 pakt op drie tienden van Hamilton. De prestaties van Bottas en Ricciardo zijn momenteel nog ondermaats.

Raikkonen begint goed aan zijn ronde, maar komt alsnog niet verder dan P5. Hamilton verpest zijn ronde, waardoor Vettel een kans krijgt. Het lukt hem niet en hij blijft P3. Hetzelfde geldt voor Verstappen. Ondanks zijn fout, behoudt Hamilton de pole position. Is dit de ronde waarmee Hamilton het kampioenschap wint?

Hieronder bekijk je de resultaten van de kwalificatie:

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Vettel

4. Bottas

5. Raikkonen

6. Ricciardo

7. Perez

8. Grosjean

9. Ocon

10. Hulkenberg

11. Alonso

12. Sainz

13. Leclerc

14. Ericsson

15. Gasly

16. Magnussen

17. Hartley

18. Vandoorne

19. Sirotkin

20. Stroll

De race start morgen, 16 september, om 15:10.