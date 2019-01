Officieel: Volkswagen en Ford gaan met elkaar in zee

Dit zag niemand aankomen.

Ford en Volkswagen schijnen volgens de geruchten al langere tijd een samenwerking te overwegen, maar pas vorige week kwamen er daadwerkelijk geloofwaardige geluiden naar buiten. Volgens betrouwbare bronnen waren beide partijen dichtbij een akkoord en zou de aankondiging niet veel langer op zich laten wachten. Inmiddels blijken de geruchten inderdaad te kloppen: Volkswagen en Ford zijn voortaan nog betere vrienden.

Op een persconferentie hebben de CEO van Volkswagen, Herbert Diess, en de CEO van Ford, Jim Hackett, aangekondigd een formeel akkoord te hebben bereikt voor een samenwerking. Belangrijk is dat geen van beide bedrijven bij deze zogenaamde alliantie eigenaar wordt van de ander. Met de samenwerking willen de autofabrikanten vooral geld besparen door de ontwikkelingskosten te delen, zodat ze er in de komende paar jaar financieel beter voor komen te staan. Beslissingen binnen de alliantie worden genomen door een gedeeld committee, waar Diess en Hackett samen aan het hoofd staan.





Redactiereus @willeme merkt terecht op dat Ford en Volkswagen al eens samenwerkten, en wel op zeer overduidelijke wijze. De Volkswagen Sharan en Ford Galaxy lijken als twee druppels water op elkaar.

In eerste instantie richt de samenwerking zich vooral op het gebied van bedrijfsauto’s en pick-ups. De commerciële voertuigen en pick-ups die de bedrijven samen zullen ontwikkelen, moeten op zijn vroegst in 2022 op de markt komen. Naar verwachting betekent dit dat o.a. de Ford Transit en Volkswagen Transporter, evenals de Ford Ranger en de Volkswagen Amarok in de toekomst technische broers van elkaar zullen zijn. Ford zal hierbij de pick-up voor zijn rekening nemen, terwijl Volkswagen juist aan de slag gaat met een ‘city van’.

Tegelijkertijd hebben Volkswagen en Ford afgesproken om meer dan alleen bedrijfsauto’s te zullen delen. Ook op het gebied van autonome auto’s, elektrische voertuigen en nieuwe mobiliteitsdiensten willen de autofabrikanten hun kennis gaan delen. Hierover is momenteel echter nog veel minder concreet. Volgens de alliantie zullen we binnen enkele maanden meer nieuws te horen krijgen.

Beeld: Focus RS en Volkswagen T-Roc, door @redbee5