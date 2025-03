Saharazand is terug! Zeven tips om het zand van je auto te wassen

Laat je auto shinen als nooit tevoren dankzij deze superdeluxe washandleiding tegen Saharazand.

Alsof er nu nog niet genoeg zaken zijn om je aan te irriteren, komt een oude vriend terug. Maandenlang werden Nederlandse auto’s geteisterd door Saharazand: woestijnzand dat dankzij een sterke luchtstroming in Nederland terechtkomt. Het vliegverkeer schijnt er erg veel last van te hebben, maar wij automobilisten ook. Met deze zeven tips moet het je lukken om je auto schadevrij te ontdoen van het Saharazand.

1. Zorg voor de juiste spullen

Begin met twee emmers, twee sponzen, een microvezelhanddoek, een zachte doek, een tuinslang en… water. Zorg dat je emmers hebt waar minimaal tien liter ingaat. Wie het helemaal perfect wil doen legt een Grit Guard op de emmerbodem, waardoor het vuil naar onder zakt en daar blijft. Waarom twee emmers? De een gebruik je voor schoon sop, de ander om je vieze spons in schoon te spoelen.

2. Spuit je auto goed af

En doe dat voor je er ook maar aan denkt een spons tegen je lak aan te drukken. Zand + spons = schuurpapier. Begin met het dak en werk naar beneden. Neem ook de randen aan de binnenkant van je wielkast mee. Scheelt latere roestvorming.

3. Reinig ook de plekken waar de zon niet schijnt

Dit geldt overigens niet alleen voor je auto… Het enige dat je hiervoor nodig hebt? Een allesreiniger (All Purpose Cleaner, géén Ajax) en een kwastje. Spuit wat allesreiniger direct op je dorpel/binnenkant portier/c-stijl/scharnier en laat kort intrekken. Borstel het hierna goed schoon en herhaal als dat nodig is. Kleine ‘maar’: spuit nooit met een hogedrukreiniger op volle kracht in je motorruimte. En al helemaal niet in je interieur.

4. Doseer je shampoo

Vul je emmer met lauwwarm water en doseer volgens de gebruiksaanwijzing de hoeveelheid shampoo. Te weinig heeft geen nut, teveel kan een tegengesteld effect hebben op je beschermende waxlaagje. Zorg dat alle shampoo goed is opgelost, veel schuim = goed.

5. Werk van boven naar beneden

Klinkt logisch, maar gaat vaak fout. Start met het dak, doe daarna de ramen, de bovenste helft van de portieren, de zijpanelen en daarna pas bumpers en onderste helft. Spoel je spons regelmatig schoon en vervang eventueel je water, mocht je auto écht goor zijn.

6. Kill the soap

Als je alles geraakt hebt, is het tijd je slang op je bolide te richten om ervoor te zorgen dat er geen enkele zeeprest achterblijft. Je hebt hier geen speciale spuitmondjes voor nodig, gewoon een open slang doet de truc.

7. Drogen doe je met een droogdoek

Vergeet de zeem, ga voor de droogdoek of watermagneet. Licht, zacht, laat geen beschadigingen achter en je kunt je auto meestal in één keer droogtrekken, zonder tussendoor uitwringen. Ook dit doe je van boven naar beneden, met een gespreide doek.

Onthoudt: een wasstraat maakt meer kapot dan lakverzegeling goed kan maken. En nog beter: je auto laten wassen. Bij voorkeur op deze manier.

Dit artikel is geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd.

Foto: Panamera Turbo gespot door @jeppie