BMW M: gewicht XM is zeker geen nadeel

Met 2.720 kg schoon aan de haak zou je zeggen dat gewicht voor de BMW XM een groot nadeel is, maar dat niet het geval.

Het is eigenlijk van de zotte dat het getal 2.700 kg voor het gewicht van een auto niet zo choqueert als dat het ooit deed. Toch is dat het getal wat op een weegbrug verschijnt als je daar een BMW XM op plaatst. De ultieme M SUV (en volgens BMW de ultieme M-auto an sich) mag dan een 650 of 750 pk sterke V8 met hybridepower hebben, met 2.710 kg (XM) of 2.720 kg (XM Label Red) moet je ook wel wat kracht aan boord hebben. De 80.000 pk van het grootste containerschip ter wereld valt ook in het niet als je bedenkt dat die kracht 236 ton moet voortstuwen.

Gewicht BMW XM geen probleem

We doen er lacherig over, maar het is gewoon wel zo dat meer gewicht zorgt voor meer uitdagingen als het gaat om bochtenwerk en de algehele dynamiek van de auto. Het is niet voor niks dat Colin Chapman’s uitspraak over eenvoud en lichtgewicht zo goed in de smaak valt bij ingenieurs. Je zou dus eigenlijk per definitie kunnen stellen dat de BMW XM een absolute draak is in de bochten. Maar BMW kijkt er anders naar. Die zeggen dat het getal 2.720 kg niet het probleem is omdat de BMW XM het anders oplost.

Laag geplaatst

Frank van Meel, BMW M-baas, legt uit. Eén van de zwaarste componenten van de BMW XM is het accupakket. Net als bij een EV kon dat accupakket onder de vloer verstopt worden. Normaliter moet je bij een SUV veel aandacht besteden aan de anti-rol, maar bij de XM ging dat eigenlijk al vanzelf. Het zwaartepunt van de XM ligt dus relatief laag en dat komt het rijgedrag ten goede. Omdat BMW het chassis van de XM bij de X7 vandaan haalde, heeft het ding een aardig lange wielbasis. Maar ook dat helpt de XM met beter bochtenwerk, evenals de toegevoegde vierwielbesturing.

Oliekoelers

Van Meel suggereert dus dat de BMW XM op papier wellicht loodzwaar is, maar de verdeling van het gewicht cruciaal is. Of de auto al die pk’s wel aankan? Dat weet Van Meel wel zeker. Eén van de belangrijke toevoeging aan de BMW XM is oliekoelers, waar de olie extra wordt gekoeld. Daar heeft de BMW XM negen stuks van. Maar de daden moeten de woorden ondersteunen, want BMW test elke auto om dat aan te kunnen. Op het Thermal Circuit, een afgesloten circuit van BMW in California, moet elke BMW M-auto 30 minuten voluit kunnen boenderen terwijl het kwik boven de 35 graden zit. Ook de XM kan dat dus prima.

Gewicht blijft een gevecht voor autofabrikanten en Van Meel erkent dat, maar volgens hem heeft de BMW XM geen last van zijn 2.700 kg. (via CarsGuide)