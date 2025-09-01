Wie heeft er een miljoen over voor deze oerlelijke Porsche?

Zalig zijn de kleurenblinden.

Vanochtend schreven we nog dat grijs, zwart en wit de populairste kleuren zijn in Europa. Daarom willen we iedereen die een nieuwe auto bestelt van harte aanmoedigen om een beetje fantasie te gebruiken bij het samenstellen. Toch kun je ook te ver gaan… Dat bewijst deze Porsche 964.

In de jaren ’90 waren ze niet vies van gekleurde interieurs, maar dit slaat alles. Deze 911 Speedster heeft een pornorood interieur, met knalgele accenten. En nee, dit was geen promotievoertuig voor McDonalds. Het exterieur is ook tamelijk bijzonder, want de voorkant is geel (inclusief de velgen), terwijl de rest van de auto zwart is. Het idee hierachter is vrij simpel: bij elkaar zijn dit de kleuren van de Duitse vlag.

Wie was er zo gek om een Porsche zo samen te stellen? Dat kunnen we vertellen: de boosdoener is een zekere kunstenaar genaamd Wolfgang Flatz. Hij werd bij het ontwerpen geholpen door Harm Lagaay, die destijds de scepter zwaaide over de designafdeling. We hebben Harm hoog zitten, maar dit was toch even een missertje.

Naast de bizarre kleurstelling zijn er nog wat bijzondere details. Het eikenhouten stuur is bijvoorbeeld uniek voor deze auto. Dit hout zien we ook terug op de schakelpook en de handrem. En als je je afvraagt wat voor raar logo er op de schakelpook staat: dat is een Duits markmuntje.

Wat ook ongebruikelijk was op de 964 Speedster, was de Turbo-look. Bij de eerste 911 Speedster had de meerderheid de brede heupen, maar bij de 964 waren dat er juist heel weinig. Slechts 15 exemplaren kregen de Turbo-look. Dat is het werk van Porsche Exclusive, omdat het geen standaard optie was.

Je kunt zeggen wat je wil, maar het is wel een volstrekt uniek exemplaar. Dat is ook terug te zien in de (verwachte) prijs. De auto wordt in oktober geveild door RM Sotheby’s, die rekent op een torenhoge opbrengst van 800.000 tot 1,5 miljoen euro. Terwijl je een normale 964 Speedster al voor €160.000 op de kop kunt tikken…