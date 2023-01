Deze supercharged RS4 haalt zijn vermogen wel

Klinkt ook veel cooler om een supercharged RS4 te hebben, dan een downsize turbo. Toch?

De B7-generatie van de Audi RS4 is een heel bijzondere. Natuurlijk, het was en een snelle Audi, maar ditmaal hadden de dames en heren van quattro GmbH zich voorgenomen er iets bijzonders van te maken. De eerste generatie RS4 (de B5) was een botte bijl: zeer effectief, maar geen precisie-instrument.

De bediening, het stuurgevoel, de wegligging: alles was zoveel beter dan de eerste generatie, die op dit moment duurder is dan de B7. Raar maar waar. Wat ook briljant was: de motor. Een atmosferische 4.2 V8 in plaats van een kleinere turbomotor. Hierdoor heeft de RS4 B7 een directe gasrespons, een mooie oplopende vermogenscurve en waanzinnig fraai geluid. Combineer dat aan de handbak en je begrijpt: dit is echt iets bijzonders.

Supercharged RS4

Er zijn echter altijd kwade tongen die beweren dat deze generatie RS4 zijn vermogen niet haalt. Volgens quattro GmbH moet de motor 420 pk leveren, maar de meeste exemplaren halen de 400 niet op de rollenbank. Daar zul je met dit exemplaar geen last van hebben.

Dit is namelijk eentje die door MTM (Motoren Technik Mayer) onder handen is genomen. In dit geval is de auto voorzien van een mechanische supercharger. Exacte cijfers worden niet gegeven, maar de motor levert nu ongeveer 550 pk. Meer dan voldoende om een BMW M3 uit deze periode helemaal zoek te rijden.

Die supercharger neemt wel een beetje ruimte in. Daarnaast zit je ook met extra hoge temperaturen. Daarvoor is er een carbon bobbel op de motorkap die ervoor moet zorgen dat deze hitte sneller weg kan.

Betere wegligging

Voor een (nog) betere wegligging is de MTM RS4 voorzien van een schroefset van KW, die je in hoogte kan instellen. De velgen zijn de Bimoto-patta’s van MTM en in Gunmetal Grey gespoten, wat perfect past bij het Daytona Grijs van de lak.

Dus… Is deze Supercharged RS4 iets voor jou? Hij komt wel uit New York, dus je moet ‘m eventjes verschepen. Het is echter wel een vergeten generatie, de B7. Dus verwacht niet dat de prijzen de pan uit zullen rijzen, alhoewel transport naar Europa de laatste tijd wat duurder is geworden, aldus hoofdredacteur @MichaelRas die nu geen foute Cadillac zal importeren. Enfin, interesse? De auto staat te koop op Bring-A-Trailer en je kan de advertentie hier bekijken!

Zoveel sneller is een supercharged RS4 sneller dan een standaard exemplaar:

Videocredits: Doug Benett

