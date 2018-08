BREEK: “Raikkonen verlengt contract bij Ferrari”

Het moment waarvan je wist dat het komen ging is daar.

Althans, voor de vorm hebben we nog aanhalingstekens in de titel gezet daar Ferrari het bericht van verschillende kwaliteitspublicaties als guiamotor.com nog niet bevestigd heeft. Dat gebeurt waarschijnlijk ook pas tijdens het weekend van de Belgische Grand Prix of, nog waarschijnlijker, tijdens de Italiaanse Grand Prix. Maar het heeft er dus alle schijn van dat de oude rot uit Espoo gewoon weer een jaartje doorgaat bij team rood.

Dat is goed nieuws voor de Fin zelf en zijn familie, die in Hongarije (verslag) al verdacht prominent aanwezig was in de paddock. Maar het is ook goed nieuws voor Sebastian Vettel. De Duitser heeft het lekker voor elkaar bij Ferrari. Behalve de dreiging van Ricciardo als teamgenoot heeft hij nu ook de potentiële dreiging van Leclerc als teamgenoot afgeslagen. Met Kimi naast zich weet Sebbie zeker dat als hij dit jaar de titel weggooit, hij het volgend jaar nog een keer kan proberen. Mits de Ferrari wederom goed is, uiteraard.

Voor Leclerc is het wel een klein beetje zuur. De Monegask zal nu waarschijnlijk moeten settelen voor nog een jaar Alfa Romeo Sauber. Niet écht een straf voor de jongeling: het team zit duidelijk in de lift en gezien recente investeringen in nieuwe staf is de verwachting dat dat doorzet. Desalniettemin zal hij liever bij Ferrari getekend hebben, maar ja, hij zal ook weten dat dit nou eenmaal is wat Ferrari doet. Het team is al jarenlang aartsconservatief in haar rijderskeuzes en gaat liefst voor mannen met enkele jaren ervaring en liefst al de nodige overwinningen achter hun naam. De enige uitzondering hierop sinds medio jaren ’90 is eigenlijk Felipe Massa. Tenminste, als we Luca Badoer even niet meerekenen.

Sommigen speculeren nu al dat Raikkonen zijn nieuwe zitje te danken heeft aan de dood van Sergio Marchionne. Los van het feit dat dit een tikje luguber is, geloof ik er persoonlijk niet in. Ook ome Serge (RIP) was onder de streep een fan van Raikkonen. Op papier doet RAI dit jaar ook alles wat Ferrari waarschijnlijk van hem verwacht. In de luwte van Sebbie pakt hij regelmatig wat podiums en hij staat momenteel derde in het WK, vlak achter zijn kopman.

Enfin, aan de ene kant hebben we na dit nieuws zin om de Karaoke Bar op te zoeken ter ere van Kimi, aan de andere kant vinden we het jammer dat Leclerc niet de kans krijgt zijn tanden in Vettel te zetten. Laat weten welke emotie bij jou overheerst, in de comments!