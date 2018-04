‘Grotere Alfa genaamd Alfetta op komst’

Oh really?

Zo op het oog lijkt Alfa Romeo lekker bezig te zijn. FCA plant een hoop voor de “nieuwe familie” van het Italiaanse merk en de twee nieuwste modellen, genaamd Giulia en Stelvio, vertegenwoordigen het nieuwe Alfa Romeo. De plannen voor die auto’s zijn echter al zo oud dat de uitvoerende fase voor Alfa Romeo vrij moeizaam lijkt. Geruchten over “een nieuw model” zijn er ondertussen genoeg. Een nieuwe Giulietta zou kunnen, nog een SUV is ook mogelijk en de geruchtenmolen krijgt tevens nieuwe brandstof door de vermeende terugkeer van de naam Alfetta.

Alfetta is een naam uit de categorie “gerecycled”, samen met de Giulia en Giulietta. Die zaten vrij dicht bij de ‘klassieke’ modellen met die naam, namelijk vierdeurs middenklassers. Volgen we die logica, dan kunnen we een beeld schetsen van wat de Alfetta, die overigens gepland staat voor 2018 *grinnik* , gaat worden. Dat was namelijk een grote coupé. Aangezien die andere coupé-Alfa uit de geruchtenmolen gepland staat als Giulia Coupé, wordt verwacht dat de Alfetta groter is. Denk A6, E-Klasse of 5-Serie.

Auto Zeitung gebruikte een Tesla Model S als basis voor een render, of de coupévorm van de elektrische sedan echt een voorbeeld is voor Alfa valt te bezien. Er is overigens sowieso weinig zeker over de Alfetta, behalve de naam en het feit dat het design zal afwijken van de rest van het gamma. Vrees echter niet: de trouwe Scudetto-grille is ondertussen zo’n signatuur van Alfa Romeo geworden dat die niet zal verdwijnen.

De geruchtenmolen slaat dus weer helemaal op tilt. Wat er allemaal ook daadwerkelijk komt, dat zien we vanzelf. Meer Alfa’s is uiteraard een feestje voor de liefhebbers, maar het moet ook verkocht worden natuurlijk. Nu maar hopen dat de wereld zit te wachten op een Italiaanse E-Segmenter.

Imagecredit: Renna Design, met dank aan Remco voor de tip!