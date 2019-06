Volkswagen Amarok krijgt een Abt-kuurtje

Alle Volkswagens worden 'verAbt', dus de Amarok ook.

Volkswagen pickups, een jaartje of tien geleden dacht je dan waarschijnlijk aan een Caddy op basis van de oude Golf, of heel misschien aan de Taro, een rebadge op basis van de Toyota Hilux. Een VW-werkpaard als zelfstandig model kwam pas in 2009. Hij luistert naar de naam Amarok, het is een compacte pickup (het is absoluut een mastodont, maar geen formaat RAM 1500 of Ford F-150) en dat zorgt ervoor dat het onder ons autofanaten niet perse een topper is.

Desalniettemin is het een ideaal ding voor wie een stoere VW redelijk voordelig wil rijden (hij kan op grijs kenteken) en ook de Nederlandse Defensie maakt al een tijdje gebruik van de Amarok. Dat er verder bedrijven zijn die de auto op maat een beetje aanpassen, dat is niet gek. Dat Abt Sportsline zich ermee bemoeit vinden we opvallender.

De naam zegt het al, Sportsline. Voor een auto die meer dan twee ton weegt en zijn kracht uit dieselmotoren peutert, zijn compleet naar verwachting de prestaties niet heel indrukwekkend. 0-100 neemt zo’n acht seconden in beslag, de krachtigste versie van de Amarok heeft 258 pk, wat netjes is, maar voor een grote V6 niet meer dan normaal. Anyway, niet sportief, maar Abt vindt toch dat ze hun tuning-kunsten op de auto kunnen loslaten.

Het resultaat is 306 pk, 630 Nm en een sprinttijd van 7,8 seconden. Nog altijd geen strepentrekker, maar vooral die 630 Nm is de waarde waar je het om moet willen. Met zo’n trekkracht kan de Amarok zwaar werk leveren, zowel op verharde als onverharde paarden. De Abt-versie is uiteraard op basis van de 3.0 TDI met 258 pk, maar ook als je de minder krachtigere versie met 224 pk hebt of de 2.0 TDI met 180 pk, kun je de Abt-magie toepassen. Respectievelijk krijgen die dan 265 pk en 200 pk.

Naast de kleine toename wordt hij ook overgespoten in mat donkergrijs. In combinatie met zwarte velgen wordt het daardoor een duistere verschijning. Het moet je ding zijn, toch? De krachtigste versie kost 2.990 euro, uiteraard moet je dan zelf de Amarok aanleveren (het moet eentje van na de facelift in 2016 zijn). Een adequate boost voor een adequate prijs. Misschien dat je daardoor zelfs nog vrij onverwacht uit de hoek kan komen tegenover menig leaseblik.