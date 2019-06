Waar is BMW’s antwoord op de AMG A 45 S en RS3?

Komt er een gevecht in dit kaliber of heeft BMW andere plannen met de nieuwe 1 Serie?

Het voorlopige topmodel van de nieuwe 1 Serie is de M135i xDrive. Een vierwielaangedreven hot hatch met een 306 pk sterke 2.0 viercilinder turbomotor. De auto gaat het opnemen tegen de Mercedes-AMG A 35, de Audi S3 en en enkele andere concurrenten in het segment van de 300 pk+ hot hatch.

Voorheen was de M140i nog een waardige concurrent voor de Mercedes-AMG A 45 en de Audi RS3. De twee laatstgenoemden hadden toen al meer paardenkrachten, maar de M140i had een uniek recept. Een geblazen zes-in-lijn in combinatie met achterwielaandrijving waren zaken die zijn concurrenten niet hadden.

Inmiddels zijn beide premium hot hatches geƫvolueerd. Voor de nieuwe A 45 begint de pret pas bij 400 pk, met een S-model die straks 421 pk gaat leveren. De RS3 is nog steeds goed voor 400 pk, uit een 2.5 liter vijfcilinder turbo.

De nieuwe M135i xDrive is geen partij voor deze auto’s. In een interview met Auto Express laat BMW M productbaas Carsten Pries weten dat we ook niets uit de koker van BMW M hoeven te verwachten op dit gebied. De beste man zegt dat BMW M zich focust op performance auto’s met een wereldwijde adoptie. Het segment van de krachtige hot hatches is met name in Europa populair. Een te kleine markt, aldus Pries.

In plaats daarvan wijst de topman naar auto’s als de M2, M3 en M5 die volgens hem de basis van het huidige BMW M vormen. In plaats van de 1 Serie zijn het de SUV’s die in aanmerking komen voor een M-behandeling. Daar kan wereldwijd BMW meer verkopen op pakken.