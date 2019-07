Winactie! Maak kans op toegangskaarten voor DTM in Assen

Natuurlijk wil jij die exclusieve kaarten scoren.

Volgend jaar barst de Formule 1 in Nederland los met de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Dat betekent niet dat er dit jaar weinig te beleven valt op het gebied van autosport. Over een klein maandje strijkt het DTM-circus neer op dat andere gave circuit dat we in ons land hebben, namelijk het TT Circuit in Assen.

Op 19, 20 en 21 juli is Assen het toneel van de Deutsche Tourenwagen-Masters. Het goede nieuws is dat autoblog.nl in samenwerking met Audi kaarten weggeeft voor het weekend! We verloten 10x 2 weekendkaarten. De kaarten zijn het gehele raceweekend geldig en omvatten een zitplaats op de hoofdtribune en toegang tot het paddock.

Sinds dit jaar maakt ook Aston Martin deel uit van de DTM. Samen met Audi en BMW zullen teams met auto’s van deze drie autofabrikanten strijden voor de winst. Nederlands talent is onder meer aanwezig in vorm van Robin Frijns. De 27-jarige Nederlander is sinds 2018 fabrieksrijder voor Audi Team Abt Sportline. In dit kampioenschap bestuurt Frijns een RS5 DTM. Momenteel staat de Nederlander met 45 punten zesde in het kampioenschap. Sinds dit jaar heeft de RS5 DTM een 610 pk sterke tweeliter viercilinder turbomotor. Hoe dat klinkt check je in deze video.

Natuurlijk wil ook jij kans maken op die weekendkaarten voor 19, 20 en 21 juli. Laat je gegevens achter door DIT formulier in te vullen. Op basis van alle aanmeldingen trekken we, geheel willekeurig, 10 winnaars. Bekijk de video hieronder om alvast in stemming te komen voor de DTM op Assen.