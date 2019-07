Allerlaatste Corvette C7 verkocht voor bijna 3 miljoen

En de zaal barstte uit in tranen.

Als ze ergens van een goed ‘feel good‘ verhaal houden, dan is het wel in de Verenigde Staten. Logisch, want de bevolking is nu eenmaal niet de hoogste prioriteit in het land. Zodoende moet de gewone mens hopen op het toevallige bezoek van een filantroop of een succesvolle crowdfundactie. De allerlaatste Corvette C7 was recentelijk het middelpunt een dergelijk verhaal.

In april kondigde General Motors CEO Mary Barra aan dat Chevrolet de allerlaatste Corvette van de C7-generatie zou veilen tijdens een evenement van Barrett-Jackson. Tijdens dit evenement, dat afgelopen weekend plaatsvond, ontstond een heuse biedoorlog. De handgeschakelde Z06 Coupe, die een 650 pk sterke 6,2-liter V8 heeft, werd uiteindelijk afgehamerd bij een monsterbedrag van 2,7 miljoen dollar, wat omgerekend kan worden in een kleine 2,4 miljoen euro.

De koper is geen onbekende bij zulke veilingen. Naar verluidt heeft Daniel Snyder uit New York de auto op de kop weten te tikken. Snyder is dezelfde persoon die vorig jaar na een sterk bod bij concurrent Dodge de sleutels van de allerlaatste Viper in handen kreeg.

Zoals wel vaker het geval is bij zulke veilingen is het niet zozeer de auto waarop wordt geboden, maar het daaraan verbonden goede doel. Het bedrag van 2,7 miljoen dollar verdwijnt dan ook niet in de zakken van een gretig autoconcern, maar wordt juist gebruikt om huizen te bouwen voor veteranen en zogenaamde ‘first responders‘. De opbrengst wordt overgemaakt naar de Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation. Deze stichting werd 17 jaar geleden opgericht ter ere van Stephen Tiller, een van de brandweermannen die zijn leven verloor tijdens 9/11. Volgens de stichting kunnen hiervan tenminste vijf nieuwe woningen worden gebouwd.