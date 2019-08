Red Bull heeft 190 miljoen uitgegeven aan jong talent

En de teller tikt gestaag door.

F1 coureur worden, het is de droom van menig kind. De meesten komen echter niet verder dan met een knijper een paar speelkaarten aan het frame van de crossfiets vastmaken. Om echt kans te maken moet je namelijk vrij jong beginnen en dus ben je zeker voor het begin afhankelijk van je ouders. Die moeten ten eerste geld hebben, ten tweede tijd hebben (een zeldzame combo) en ten derde zelf liefst ook wat interesse in de autosport hebben. Als het ontbreekt aan een van deze factoren, kan je je droom eigenlijk meteen wel bij het grof vuil zetten.

Maar ook als je wel de mazzel hebt dat begin te kunnen maken in de karting, is het zwaar om vervolgens de ladder te beklimmen. Stel je wint wat races of liefst titels in de karting en je wil de Formule Renault Eurocup gaan doen: kost je een paar ton. Je wint het kampioenschap en wil door naar de F3? Ongeveer het dubbele van de Eurocup. Je wint weer het kampioenschap en denkt dat F2 een mooie laatste stap naar de F1 is? Dat is dan 1,5-2 miljoen per jaar. Hopen dus dat je dat eerste jaar al kampioen wordt. De bedragen zijn schattingen en variëren ook nog een beetje per team, want ondanks dat er in de F3 en F2 met gelijke auto’s gereden wordt, zijn sommige wat meer gelijk dan andere.

Tenzij je pa Lance Stroll heet, is het zelfs voor geslaagde komkommertelers op deze manier moeilijk om hun zoon (of dochter) de F1 in te tillen. Sponsors kunnen de helpende hand bieden, maar nog prettiger is het als je opgenomen wordt in een opleidingsteam van een van de ‘grote jongens’.

Niet alleen weet je je dan verzekerd van een peperduur zitje, maar met een beetje mazzel word je ook naast de auto begeleid naar een glorieuze toekomst in de racerij. En dat allemaal omdat Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull et cetera denken dat jíj misschien wel diegene bent die hen titels gaat bezorgen op het hoogste niveau. Liefst op een relatief goedkope manier, omdat je al vastzit aan een contractje getekend toen je nog een absolute nobody was. Denk aan Daniel Ricciardo die pas vorig jaar, op bijna dertigjarige leeftijd, vrij was om naar een ander team te gaan.

Echter, zo’n opleiding is zoals gezegd wel peperduur. En lang niet alle talentjes bereiken het gewenste doel. Slechts zeventien procent van alle coureurs (een stuk of 80) die Red Bull in de afgelopen circa twintig jaar gesteund heeft bereikten de F1. Je zou kunnen zeggen dat van die zeventien procent vervolgens maar drie coureurs qua raceskills écht van toegevoegde waarde waren voor Red Bull Racing, te weten Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen. Dat zijn de enige drie voormalig junior team coureurs die F1 races gewonnen hebben (voor Red Bull en in het geval van Vettel ook eentje voor Toro Rosso).

Het Spaanse Business Sport heeft becijferd dat Red Bull voor dit genoegen bij elkaar 190 miljoen Euro betaald heeft. Grote kostenposten betreffen onder andere Carlos Sainz die er via Red Bull voor 9.350.000 Euro aan zitjes in opstapklasses doorheen gejaagd heeft. Ook Buemi en Gasly zijn met ruim acht miljoen dure coureurs geweest voor Red Bull in de opstapklasses. Maar goed, zij haalden dan tenminste nog de F1. Datzelfde geldt niet voor Mikhail Aleshin (8.900.000 Euro), Adrian Zaugg (8.150.000 Euro), Michael Ammermüller (7.850.000 Euro) Felipe Albuquerque (7.200.000 Euro) en Neel Jani (5.650.000 Euro). Ouch.

Het hele lijstje kan je nakijken via deze site. Het is wat onoverzichtelijk en er zijn best wat op een aanmerkingen te maken. Zo zijn de bedragen schattingen, klopt het getal bij Albon niet en fungeren de junior coureurs bij Red Bull, meer dan in de opleidingsteams van Ferrari of Mercedes, ook als marketingtool voor het bedrijf. Desalniettemin geeft het een mooi inkijkje in de geldverslindende wereld van de autosport.

Oh, je wilde natuurlijk nog weten wat Red Bull heeft uitgegeven aan Max Verstappen voor hij in de F1 debuteerde? De Spaanse bron houdt het op 750.000 Euro. Zal wel ongeveer kloppen voor iets meer dan een half jaartje F3. Onze Beits verbrandde 300.000 Euro in de ADAC Formula Masters en Richard Verschoor verzamelde voor 1.350.000 Euro aan zitjes via Red Bull.