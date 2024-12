Minister sneert naar VW: ”Je naam is Volkswagen, niet luxewagen”

Volgens de Duitse Minister moet Volkswagen EV’s van € 20.000 bouwen.

Kraft durch Freude – ‘Kracht door Vreugde’. Met dit motto ging Ferdinand Porsche aan de slag om een auto voor het volk te creëren. Degene die de opdracht in 1934 uitdeelde, laten we even buiten beschouwing – je weet vast wel wie ik bedoel. Ook nu, 90 jaar later, moet Volkswagen auto’s bouwen voor het volk. Dit keer vindt de huidige Duitse Minister van Economische Zaken dat, Robert Habeck.

Habeck sprak op een evenement van Handelsblatt. Volgens hem is de strategie van VW niet de juiste. Of dat nu echt de oorzaak is of niet, goed gaat het niet bij de Wolfsburgse formatie. Het bestuur wil bezuinigingen terwijl het personeel graag een salarisverhoging ziet. Je ziet waar dit misgaat. Kort geleden gaf VW aan dat er goede gesprekken worden gevoerd, maar dat er nog geen oplossing is gevonden. Daarom blijft het personeel ook komende week nog staken.

De minister over Volkswagen

Robert Habeck hekelt de manier waarop VW haar nieuwe elektrische auto’s in de markt zet. ”Jullie naam is Volkswagen, niet Luxewagen”, zegt de minister. De EV’s moeten simpeler en goedkoper zodat de concurrenten uit China en Tesla geen klanten kunnen afsnoepen. Zo wil Habeck dat er elektrische Volkswagens komen van ongeveer € 20.000,-.

De minister steekt ook de hand in eigen boezem. De Duitse overheid kan ook wel wat meer doen om de EV-verkopen op te krikken. Zo moet er een subsidie komen van € 1.000,- bij de aanschaf van een EV. Daarnaast moeten jongeren en gezinnen met een klein of middelgroot inkomen gestimuleerd worden met geld om elektrisch te gaan rijden. Je weet wel, die subsidie die eerder dit jaar werd stopgezet om een gat in de begroting te vullen.