Wordt jouw nieuwe Ford binnenkort knaak?

Autofabrikanten voelen de strain van exploderende kosten en lagere inkomsten. Betekent dat dat jouw nieuwe Ford spoedig knaak wordt?

Auto’s zijn in allerlei opzichten heel interessant en gaaf. Schoonheid, brute kracht, technische snufjes, snelheid, noem het allemaal maar op. De hater zal zeggen ‘een stuk blik’ en gnuivend neerkijken op de liefhebber. Doch zij hebben sowieso geen liefde in hun hart, dus daar hebben wij benzinehoofden geen boodschap aan.

Een van de zaken die de auto ook gaaf maakt, maar niet direct iets te maken heeft met de auto zelf, is dat ze vaak symbool staan voor een tijd, een land, regio of historische gebeurtenis. Zo overstijgen sommige auto’s het domein auto en worden ze deel van ‘de cultuur’. Denk aan de Mini, de Volkswagen bus, de Willys Jeep, of de Jaguar E-Type, om er maar een paar te noemen. Niet alleen iconische auto’s, maar gewoon iconen zonder verdere toevoeging.

Tijdsgewricht

Auto’s worden vaak een symbool van het tijdsgewricht waarin ze verschenen. Soms signaleren ze een trend zoals ‘betaalbaar privé transport voor de massa’, soms een bijproduct van oorlog, of zoals in de jaren ’70, een resultante van de oliecrisis. Opeens werden kleine Japanse auto’s populair en werden in Amerika alle V8-en doodgeknepen. De tijd van een 5.7 liter V8 met 200 pk. Men noemt het in ‘Murica ook wel ‘de malaise era’. Het tegenovergestelde heeft ook bestaan; de tijd van de V10 en V12 TDI, de Audi RS6 en BMW M5 met tiencilinders en dikke V8-en in D-segmenters.

Een tijdsgewricht is meestal nog niet erg goed te duiden als je er middenin zit. Maar als we daar toch over nadenken, leven we in een interessante periode. De tijd van de EV. Niet dat die nieuw is an sich, maar dat ze op deze schaal verkocht worden, is wel nieuw. En tegelijkertijd is het probleem dat ze nog niet echt op de schaal verkocht worden die de fabrikanten gehoopt hadden. De een na de andere schroeft zodoende investeringen terug.

Premium

Het zijn echter niet alleen de EV’s zelf die beïnvloed worden door de transitie. Omdat de fabrikanten grote investeringen moeten doen en die niet direct terugverdienen, wordt overal de broekriem aangehaald. Niet alleen worden kleine turbotorretjes in auto’s geschroefd, ook op andere vlakken zijn er kostenbesparingen. De Golf 8 kreeg opeens weer een stelt onder de kap in plaats van gasgeveerde dempers. En het dashboardkastje klapt open alsof het 1974 is. De BMW G60 is ook aanzienlijk minder premium dan de G30. En eigenlijk alle auto’s hebben een touchscreen dat veel goedkoper is dan fysieke knoppen. Hard plastic maakt een LL Cool Jesque comeback.

Nu verkopen politici bezuinigingen altijd als ‘we gaan het efficiënter en beter maken’. Maar van dat beter komt nooit wat terecht. En zo werkt het ook bij auto’s. Geen enkele auto is ooit beter geworden door minder budget om die te ontwikkelen en bouwen. Helaas gaat het nog wel even zo door vermoedelijk. Ford wil bijvoorbeeld ook goedkoper produceren en roept nu toeleveranciers op om hun onderdelen zo goedkoop mogelijk te bouwen. Alles ligt op tafel, aldus de blauwe ovaal:

We have all invested heavily in the success of the EV business, and we will all win or lose together. Everything is on the table. Ford, heeft echt een hekel aan geld uitgeven

Zijn auto’s van deze generatie knaak?

Nu pakken we Ford hiermee keihard aan, maar Ford is zeker niet de enige die de pijn voelt. De topman van Volkswagen luidde eerder ook al de noodklok en Stellantis voert in Amerika zelfs rechtszaken tegen haar toeleveranciers omwille van prijsbeleid (lekker dan). Als resultaat hiervan moet je nu voor 45.000 Euro uitgeven aan extra leder om je spliternieuwe 911 een beetje op niveau te configureren. Nog meer reden om een okkazie te kopen uit de goede tijden toen er nog geen klimaatprobleem gecreëerd werd en de wereld nog gezellig was? Laat het weten in de comments!