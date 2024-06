Satijn lakken van Bentley kosten 55 uur werk

Screenshot

Als alleen de lak op je auto al 55 uur werk kosten, weet je dat het een prijzige bak gaat zijn. Nu is dat in het geval van Bentley natuurlijk sowieso al het geval…

Bij Bentley is het afwachten op de nieuwe Continental GT. Of liever gezegd, de facelift ervan. Modelcycli worden een beetje opgerekt dezer dagen, ook bij de über-bleppers als de Porsche Panamera waarmee de Conti GT diens platform deelt. Iets waarvan de auto overigens aanzienlijk van opgeknapt is. De eerste Conti GT kon nog rekenen op een plaats in het fameuze (of was het infame) frontoverhanging topique. Maar de nieuwe met goede proporties, is opeens mooi. Vooral de Flying Spur is bloedmooi geworden.

Als onderdeel van de lift komt er ook een nieuwe V8 hybride optie die de oude vertrouwde W12 vervangt. Maar misschien om je een reden te geven nu nog snel een handtekening te zetten onder een koopcontract, zet Bentley speciale lak in de showroom. Ze maken namelijk een punt van hun ‘satijnen’ finish die inmiddels beschikbaar is in talloze tinten, te weten:

Anthracite Satin.

Royal Ebony Satin

Storm Grey Satin

Light Sapphire Satin

Sequin Blue Satin

Topaz Blue Satin

Orange Flame Satin

Alpine Green Satin

British Racing Green Satin

Candy Red Satin

Cricket Ball Satin

Extreme Silver Satin

Light Grey Satin

Arctica Satin

Old English White Satin

Zo kan je dus altijd iets uitkiezen dat past bij je kussensloop. Het proces om de auto die fijne satijnen glans te geven, is echter best wel intensief. Eerst wordt de auto gespoten, dan met de hand geschuurd. Vervolgens wordt deze schoongemaakt en daarna…nog een keer schoongemaakt. Tenslotte moeten er nog weer twee lagen blanke lak worden aangebracht. Het hele proces neemt 55 uur in beslag.

Uiteraard heeft Bentley ook een filmpje gemaakt van hoe dat nu in zijn werk gaat. Een mooi Engels accent en zweverige muziek begeleiden de beelden. Zou jij het doen, dat satijn? Of zou je in de configurator gewoon kiezen voor een Flying Spur in Damson met een Damson interieur? Laat het weten, in de comments!