BREEK: F1 wil 95% reductie van vuile lucht in 2021

A breath of fresh air...

Voor degenen die de angst om het hart slaat na het lezen van deze mededeling: geen zorgen, het heeft (voorlopig) nog niks te maken met de klimaatgod. Had zomaar gekund gezien alle fratsen die Liberty Media tot op heden uitgespookt heeft in de sport, maar ook de Amerikanen realiseren zich gelukkig dat een soort Formule E maken van de Formule 1 een heilloze onderneming is. Maar waar gaat het dan wel over?

Wel, het heeft alles te maken met het bevorderen van inhalen in de koningsklasse van de autosport. Dit jaar is er al een ‘big deal’ van gemaakt dat de achtervleugels (weer) wat hoger en smaller zijn geworden, waardoor het in theorie makkelijker moet zijn om een voorligger zo dicht te volgen dat je die daadwerkelijk voorbij kan steken.

Een groot nadeel van de superieure aerodynamica op moderne F1 auto’s is immers dat deze in hun kielzog een bak ‘dirty air’ uitbraken waardoor de aero van een auto die op korte afstand volgt minder goed werkt. Het gevolg: als je al in de buurt kan komen vreet je vaak je banden op voordat je daadwerkelijk een kans krijgt in te halen. Op sommige circuits speelt dit issue een stuk meer dan op andere circuits.

Dit jaar komen achtervolgers door de regelwijzigingen volgens Pat Symonds, voormalig crashgate mastermind en huidig technisch honcho van Liberty, nog maar vijftig procent ‘vieze lucht’ tegen als ze een andere auto op korte afstand (één autolengte) volgen. Auto-Motor-und-Sport nam de proef op de som om te kijken of dat tot op heden nou echt effect gehad heeft.

In Australië waren er dit jaar 11 inhaalmanoeuvres ten opzichte van een (beschamende) vijf stuks vorig jaar. In Bahrein waren er 60 inhaalmanoeuvres ten opzichte van 52 vorig jaar (destijds met één DRS zone minder). Sommige coureurs geven verder aan dat het inderdaad wat makkelijker is om een andere coureur dicht op de huid te zitten, al blijft het volgens de meesten vervolgens alsnog lastig om daadwerkelijk in te halen.

Je zou de reductie in vieze lucht dus kunnen omschrijven als ‘een stap in de goede richting’. Maar Liberty en Symonds willen meer. De bedoeling is dat in 2021 een nog veel groter percentage van de downforce (die op zich wat omlaag mag naar het niveau van 2017) ontwikkeld gaat worden door de vloer van de auto en dus veel minder door de spoilers. Dat maakt de lucht achter de auto’s veel schoner, omdat de spoilers hun naam eer aandoen en wat dat betreft de grootste bedervers zijn. Een auto die een ander op één autolengte volgt zou hierdoor effectief in 95 procent ‘schone lucht’ moeten kunnen rijden. Dat wordt dus elke race Villenueve-Arnouxesque taferelen (video). Wellicht.

De vraag is dan natuurlijk: zien we dat wel zitten? Ik bedoel niemand vindt het leuk als een race weer een optocht wordt, zoals we bijvoorbeeld vaak zien in Sochi. Aan de andere kant is inhalen wel een kunstvorm en verwatert dat wellicht een beetje als het te makkelijk wordt. De mooiste inhaalmanoeuvres uit het verleden herinneren we ons immers ook vooral omdat ze niet elke race voorkwamen. Kies moah!