Worden we aan de pomp keihard genaaid door oliemaatschappijen?

Zijn oliemaatschappijen gewoon aan het graaien over de ruggen van Iraniërs?

Als er onrust is in het Midden-Oosten is de prijs aan de pomp in no-time gestegen. Maar als de prijzen dalen hebben oliemaatschappijen een stuk minder haast om deze prijsverandering door te voeren. Dan krijg je toch een beetje het gevoel dat je genaaid wordt…

In Duitsland gaan er nu stemmen op om hier een onderzoek naar in te stellen. Je denkt misschien: de Duitsers mogen niet klagen, maar ook bij onze oosterburen zijn de prijzen hard gestegen. Een litertje E10 kostte gisteren meer dan €2. Dan kijk je toch even op je neus als Nederlandse tanktoerist.

Duitse politiek

De Duitse politiek kijkt echter mee. Tim Klüssendorf, leider van de SPD, roept de Bundeskartellamt op om de prijsstijgingen onder de loep te nemen. Dit is de instantie die toeziet op kartelvorming en oneerlijke concurrentie. “Het kan niet zo zijn dat oliemaatschappijen zich nu verrijken ten koste van de consumenten, gezien de dramatische situatie in Iran,” aldus Klüssendorf.

Er wordt ook al breder actie ondernomen in de Duitse politiek. Er is een werkgroep opgericht om de stijgende prijzen in de gaten te houden. En de minister van financiën heeft gezegd dat er consequenties volgen als blijkt dat energiemaatschappijen misbruik maken van de situatie.

Onevenredig

Ook de ADAC – de Duitse evenknie van de ANWB – heeft van zich laten horen. Zij bekritiseren het feit dat klanten nu al meer betalen aan de pomp, terwijl die brandstof nog goedkoop is ingekocht. Ze noemen de prijsstijgingen “onevenredig”.

Uiteindelijk is er natuurlijk niks nieuws onder de zon. Dit gaat al sinds jaar en dag zo. En dat grote bedrijven – zeker oliemaatschappijen – geen principes hebben, wisten we ook al lang. Maar hé, het is goed dat ernaar gekeken wordt. Als er wat tegen inhalige oliemaatschappijen gedaan kan worden, juichen we dat alleen maar toe.

Via: Tagesschau

Foto: E92 M3 aan de pomp, gespot door @jobjobben