Wordt blauw-oranje het nieuwe zwart in 2020?

Het is weer eens wat anders.

Kleuren, bekledingen en de combinaties daarvan zijn altijd afhankelijk geweest van de tijdsgeest. Er is een periode geweest dat de Volkswagen showroom vol stond met beige, gifgroene, bruine, oranje en lichtblauwe Polo’s, Passats en Golfjes. Dat was in de jaren ’70 nog heel gangbaar.

In de jaren ’90 deden de pasteltinten hun intrede en aan het einde van dat decennium zagen we veel donkerrood, donkergroen en donkerblauw. Daarna deed wit zijn intrede. Helaas lijkt dat nog niet helemaal voorbij, want in plaats van een modekleur is wit nu gewoon net als zwart, grijs en zilver superpopulair. Deze Alpina doet het gelukkig veel beter. Is de auto een de trendsetter voor wat we kunnen verwachten in 2020?

Tanzanit Blau

De kleur komt BMW-fetisjisten vast bekend: de Alpina B7 is namelijk gespoten in de tint Tanzanit Blau, een BMW Individual kleur. Het is een opvallend onopvallende kleur. Je kan wel een knalgele nemen, maar die blijft in je ooghoeken hangen. Dit ligt prettiger op het netvlies. Sowieso opvallend dat een Alpina klant is gegaan voor Tanzanit Blau, want het bekende Alpina blauw is natuurlijk een logische keuze. De iets donkere tint staat veel beter bij het volwassen karakter van zo’n Siebener. Gelukkig heeft deze B7 Bi-Turbo de complete Dekoset, de kenmerkende Alpina striping. De beeldschone 20-spaaks velgen maken het geheel fraai af.

Lavalina

Maar wacht Mike: er is meer! De kersverse Alpina-eigenaar had de goede smaak om ook een originele kleur te kiezen voor het interieur. Het is het bekende en peperdure Lavalina interieur, dat door blinde nonnen in Bucloe met de blote hand word gelooid en gekleurd. Dat is natuurlijk kolder, maar het Lavalina-leder van Alpina is erg fraai. Er is gekozen voor de kleuren Mandrin met Nacht Blau, wat de auto een bijzonder fraai contrast geeft.

Uiteraard staat deze Alpina B7 Bi-Turbo in de stad waar Lewis Hamilton een Formule 1 race won. Dus voordat je je nieuwe Dikschiff in het zwart besteld en ‘m laat voorzien van matgrijze wrap: je kan hier ook voor kiezen.