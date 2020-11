Kia e-Niro gaat een nog groter succes worden in Nederland - Autoblog.nl

De goedkopere Kia e-Niro met 39,2 kWh-accupakket is namelijk hier en de 64 kWh-versie is ook goedkoper.

De Kia Niro gaat als warme broodjes over de toonbank. Dat is met name te danken aan de elektrische e-Niro, die een prima prijs-actieradiusverhouding biedt. De Kia Niro gaat dusdanig hard dat de auto is opgeklommen tot de allerhoogste regionen van de autoverkoop top 10. De Niro gaat de laatste tijd zelfs harder dan de Model 3. Alleen de ID.3 deed het vorige maand beter.

64 kWh

De e-Niro was in ons land tot op heden maar in één variant leverbaar. Dat was een variant met een 64 kWh accupakket, 204 pk en een actieradius van 455 km. Daarmee kom je dus weinig te kort. Sterker nog: voor sommigen is het misschien zelfs meer dan ze nodig hebben. Daarom is er nu een goedkopere instapvariant.

Kleiner accupakket

De instapversie was aanvankelijk al voor eind vorig jaar aangekondigd, maar die was nog altijd niet in de prijslijsten te vinden. Nu is het dan eindelijk zo ver: Kia introduceert de e-Niro met een kleinere accupakket van 39,2 kWh. Deze versie krijgt 139 pk mee en komt 289 km ver op één lading. De Hyundai Kona Electric kreeg al eerder ditzelfde accupakket.

Prijs

De e-Niro 39,2 kWh staat vanaf €35.995 in de prijslijsten. Daarmee is de elektrische cross-over zo’n 3 mille goedkoper dan de goedkoopste versie met een 64 kWh-accu. Als 36k niet je maximale budget is, kun je wellicht beter nog even doorsparen. De 64 kWh-versie is namelijk ook goedkoper geworden. Die staat namelijk vanaf €38.995 in de prijslijsten.

Bijtelling

Uiteraard is de bijtelling ook zeer relevant bij deze auto. Hoewel de drempelwaarde volgend jaar verlaagd wordt (van 45k naar 40k) blijft deze e-Niro alsnog onder deze grens. Dat betekent 12% bijtelling over het totale bedrag. Daarmee kom je volgend jaar uit op een netto bijtelling van €131 per maand. Voor de 64 kWh-versie kom je uit op €142 per maand.

Concurrentie

Misschien wel de belangrijkste concurrent komt uit eigen huis in de vorm van de eerdergenoemde Kona Electric. Deze biedt exact dezelfde specificaties maar dan in een andere verpakking. De vanafprijs ligt net ietsje hoger: de prijzen beginnen bij €36.795. Verder is er onder meer concurrentie voor de nieuwe instapper in de vorm van de Mazda MX-30. Deze biedt voor €33.990 een vergelijkbaar vermogen. De actieradius is met 200 km alleen erg mager.

Jammer maar helaas, de nieuwe instapversie van de Kia e-Niro mist de 8% bijtelling-boot. De auto staat namelijk pas vanaf medio januari bij de dealers.