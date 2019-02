Vergelijking: de nieuwe Peugeot 208 vs. de oude

We leggen de twee kleine Fransen naast elkaar.

Peugeot heeft deze week eindelijk de doeken getrokken van de nieuwe generatie van de 208. De auto is op allerlei vlakken ingrijpend veranderd, dus is het voor ons de hoogste tijd om het oude en het nieuwe model eens naast elkaar te leggen.

Ter verduidelijking: bovenaan zie je de oude Peugeot 208, daaronder vind je de nieuwe.

Exterieur

Op het eerste gezicht wordt het direct duidelijk dat de nieuwe generatie van de Peugeot 208 er totaal anders uitziet dan zijn voorganger. Waar het uitgaande model, in lijn met de andere modellen van het merk destijds, een relatief lieve snoet kreeg, is Peugeot in de tussentijd een andere weg ingeslagen met zijn designtaal. Qua ontwerp volgt de nieuwe 208 duidelijk het voorbeeld van de nieuwe Peugeot 508. Net als de grote gezins- en zakenauto heeft de nieuwe 208 LED-slagtanden onder zijn koplampen. De Fransen hebben puik werk afgeleverd; het gezicht van de 208 polariseert, drijft de aanschouwer uiteen. Of je er nu een positieve of negatieve mening over hebt, het laat wel degelijke een blijvende indruk achter. In combinatie met de grotere grille en strakker gevormde luchtroosters daaronder oogt de nieuwe 208 klaar voor de strijd. Hij kijkt als een strijdlustige Gengar die uit een duistere ruimte komt wandelen, klaar om zijn tegenstander, zijn voorganger, te vernietigen.





Dan de achterzijde. Waar de afzonderlijke lampen van de vorige 208 een denkbeeldige uitlijn vormden van een ruit, is ook dit aspect van de auto flink op de schop gegaan. In plaats van individuele achterlichten heeft het nieuwe model voortaan één groot achterlicht. Althans, zo lijkt het. De verlichting aan weerszijden van de nieuwe 208 is namelijk verbonden met een zwarte balk, waarmee Peugeot de illusie creëert dat het om een geheel gaat. Daarbij is de achterruit aanzienlijk kleiner dan eerst. Het sportievere ontwerp van de nieuwe 208 krijgt extra tractie door de subtiele spoiler boven diezelfde ruit. Het uitgaande model had deze wel, maar dan op de daadwerkelijk sportieve GTI.





Kijken we naar de zijkant van de auto, dan zien we dat de vorm van de 208 aanzienlijk is veranderd. Echter, omdat Peugeot de exacte afmetingen van de auto vooralsnog niet heeft gedeeld, is het lastig te zeggen of de auto kleiner is dan voorheen. Dat gezegd hebbende wekt het die indruk wel. Van de zijkant is goed te zien dat de neus van de auto steil, zelfs bijna recht omhoog oploopt. Dit in tegenstelling tot de neus van de oude 208 (rijtest), die enigszins scheef is vormgegeven. Hetzelfde geldt voor de achterzijde. In feite heeft de nieuwe manier eigenlijk alleen maar voordelen: zowel voor- als achterin is er meer hoofdruimte en, niet onbelangrijk, er is nagenoeg geen frontoverhang meer. Het nieuwe ontwerp is tevens handiger voor de vijf deuren van de 208. Een logische zet, want hoogstwaarschijnlijk komt de auto er niet als driedeurs coupé. Peugeot heeft wel laten weten dat de nieuwe 208, dankzij het nieuwe CMP-platform waarop hij wordt gebouwd, precies 30 kg lichter is dan eerst. Als gevolg moet de auto slechts 945 kg wegen.





Interieur

Binnenin de auto is alles er zeer op vooruit gegaan. Natuurlijk moet de inmiddels welbekende i-Cockpit, die tegenwoordig in alle nieuwe modellen van Peugeot te vinden is, net in je straatje passen – luxueuzer is het in ieder geval. Waar de vorige 208 nog een ietwat goedkoop ogend interieur had waarbij het stuur wel héél laag was geplaatst, heeft Peugeot de binnenzijde van het nieuwe model flink opgewaardeerd. Ondanks het feit dat je in een relatief betaalbare auto zit, wekt het interieur de indruk dat je in een rijkelijk uitgeruste 508 zit. De materialen zien er goed uit, de stoelen zijn fraai, het infotainmentscherm is groter en op de bestuurder gericht, etc, etc. Kortom, dit is beter, veel beter.





Techniek

Het belangrijkste verschil tussen de techniek van de oude en nieuwe 208 is dat laatstgenoemde, helemaal volgens plan, met een volledig elektrische aandrijflijn op de markt gebracht zal worden. Dit is een flinke stap in de groene richting voor de 208, want het vorige model werd niet eens geleverd met een hybride krachtbron. De tussenstap wordt door Peugeot aanvankelijk dus volledig overgeslagen. Wel kwam het merk enkele jaren terug met de zogenaamde HYbrid FE en HYbrid Air. Beiden schopten het echter niet tot het productiestadium. De totaal nieuwe e-208, zoals de bolide heet, heeft een 100 kW (136 pk) elektromotor met een accupakket van kWh. Volgens de autofabrikant heeft de e-208 een realistisch rijbereik van 340 kilometer.

Aan de kant van de verbrandingsmotoren verandert er aanvankelijk vrij veel. Met name het aanbod van dieselmotoren is aanzienlijk kleiner. Acht jaar geleden kondigde bij de introductie van de 208 aan dat de auto uitgerust kon worden met een vijftal dieselmotoren. Anno 2019 is er nog maar één overgebleven: de 1.5 BlueHDi 100 S&S BVM6. Zoals de naam doet vermoeden heeft deze zelfontbrander 100 pk en is deze verbonden aan een handgeschakelde zesbak. Kijken we naar de benzinemotoren, dan zien we enkel nog 1,2-liter driepitters. Peugeot levert de nieuwe 208 met PureTech-motoren die 75, 100 of 130 pk produceren. De minst krachtige wordt enkel geleverd met een handgeschakelde vijfbak, bij de middenweg vinden we een handgeschakelde zesbak of een achttrapsautomaat. De krachtigste uitvoering wordt standaard geleverd met diezelde automatische transmissie. Daarnaast is de auto zuiniger, heeft de auto verbeterde aerodynamica en rijdt hij soepeler en comfortabeler.

Conclusie

Het mag duidelijk zijn dat Peugeot zich niet heeft ingehouden met het ontwikkelen van de nieuwe generatie van de 208. Na acht jaar heeft de auto een volledig nieuw, zeer uitgesproken binnen- en buitenzijde gekregen. Hoewel er deuren en motoren verdwijnen, is 208 zo mogelijk aantrekkelijker dan ooit. Combineer het uitgesproken uiterlijk met de nieuwe (elektrische) aandrijflijnen en zijn ongetwijfeld respectabele prijs, en je hebt te maken met een auto die zonder meer een verkoopknaller zal worden. Alleen ditmaal zal je hem niet snel kunnen missen in het straatbeeld.